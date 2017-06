Top 10 mẫu xe sử dụng động cơ V6 giá rẻ

10. Dodge Charger - Giá: 29.090 USD (khoảng 669 triệu đồng): Danh sách này có rất nhiều xe của Fiat Chrysler Automobiles, và bắt đầu là mẫu xe nổi tiếng nhất của hãng. Dodge đã rất nổi bật kể từ khi được giới thiệu lại năm 2006, và không có gì thay đổi nhiều suốt 11 năm qua. Chiếc sedan kích thước hợp lý này sử dụng động cơ Pentastar 6 xy-lanh 3.6 lít công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 264 lb-ft. 9. GMC Canyon - Giá: 29.040 USD (khoảng 667 triệu đồng): Động cơ 3.6 lít được nâng cấp của GMC Canyon có công suất bổ sung rất nhiều (308 mã lực và mô-men xoắn 275 lb-ft) mà không tốn thêm nhiên liệu mấy so với động cơ cơ bản 4 xy-lanh. Động cơ tiêu thụ 13 lít/100 km trong thành phố và 9,4 lít/100 km trên đường cao tốc. 8. Ford F-150 - Giá: 28.405 USD (khoảng 653 triệu đồng): Dù động cơ EcoBoost của Ford đang thịnh hành, mẫu F-150 vẫn làm tốt với động cơ cơ bản V6 3.5 lít không tăng áp, công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 253 lb-ft. Nhiên liệu tiêu thụ 13 lít/100 km trong thành phố và 9,8 lít/100 km trên đường cao tốc. 7. Ford Taurus - Giá: 28.220 USD (khoảng 649 triệu đồng): Giống như F-150, Taurus cũng có thể sử dụng động có EcoBoost hoặc không. Động cơ V6 3.5 lít không tăng áp công suất 288 mã lực và mô-men xoắn 254 lb-ft. Đó là công suất lớn đối với một chiếc sedan nặng 1.814 kg. 6. Dodge Challenger - Giá: 28.090 USD (khoảng 646 triệu đồng): Được sản xuất với phiên bản động cơ thấp hơn của Charger và mẫu Challenger cũng sử dụng khá nhiều thành phần giống Charger, bao gồm cả động cơ V6 3.6 lít. Công suất cao hơn chút với 306 mã lực và mô-men xoắn 268 lb-ft. Khá ấn tượng đối với một động cơ 6 xy-lanh cơ bản. 5. Ram 1500 - Giá: 27.890 USD (khoảng 641 triệu đồng): Một sự kết hợp giữa tiêu hao nhiên liệu thấp và giá ưu đãi mạnh đã giúp chiếc xe bán tải động cơ V8 trở nên phổ biến ngày nay, nhưng mọi xe bán tải đều cần một phiên bản động cơ V6. Động cơ Pentastar V6 3.6 lít của Ram 1500 có công suất 305 mã lực và mô-men xoắn 269 lb-ft. 4. Dodge Grand Caravan - Giá: 27.090 USD (khoảng 623 triệu đồng): Chiếc minivan Grand Caravan này là cỗ máy in tiền của Dodge, với mức giá rẻ đến kinh ngạc. Vẫn sử dụng động cơ Pentastar V6 3.6 lít, nó có công suất 283 mã lực và mô-men xoắn 260 lb-ft. 3. Jeep Cherokee - Giá: 26.535 USD (khoảng 610 triệu đồng): Hầu như chẳng ai muốn một chiếc Jeep Cherokee động cơ V6 truyền động bánh trước, nhưng nếu có ai có hứng thú thì vẫn có thể sở hữu nó. Động cơ 3.2 lít công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 239 lb-ft, nhiều hơn đáng kể so với động cơ 4 xy-lanh cơ bản. 2. Ford Mustang - Giá 26.085 USD (khoảng 599 triệu đồng): Một trong 3 mẫu xe hiệu suất cao của Mỹ, chiếc Ford Mustang sẽ sớm từ bỏ động cơ 6 xy-lanh của mình. Động cơ Cyclone V6 3.7 lít công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 280 lb-ft sẽ sớm bị thay thế bởi động cơ EcoBoost 4 xy-lanh. 1. Jeep Wrangler - Giá 25.090 USD (khoảng 577 triệu đồng): Jeep Wrangler sử dụng động cơ Pentastar V6 3.6 lít giống như Dodge Challenger và Charger, công suất khá đáng nể 285 mã lực và mô-men xoắn 260 lb-ft.

