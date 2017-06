Top 10 thương hiệu xe có chất lượng ban đầu tốt nhất 2017

10. Nissan. Lại một năm nữa Nissan đứng ở vị trí thứ 10, với tỷ lệ khách hàng báo lỗi là 93/100 xe. Con số năm ngoái là 101, còn tỷ lệ chung của cả ngành là 105. 9. Lincoln. Thêm một hãng xe giữ vững vị trí so với năm ngoái. Nhánh xe hạng sang của Ford có điểm số là 92 (năm ngoái 96). 6. Hyundai/ Chevrolet/ BMW (đồng hạng). Phong độ của Hyundai giảm mạnh so với vị trí thứ 3 năm ngoái với điểm số 88. Chevrolet năm ngoái đứng ở vị trí thứ 6 với 95 điểm. Còn BMW vẫn vượt mặt được hai đối thủ Mercedes-Benz và Audi giống năm ngoái. 4.Ram/Ford (đồng hạng). Một trong những nhà sản xuất ô tô có tiến bộ nhất năm nay là RAM, khi tỷ lệ khách hàng báo tối giảm mạnh từ 114 năm ngoái còn 86. Ford cũng có biến chuyển tốt so với con số 102 điểm và vị trí thứ 11 năm ngoái. 3. Porsche. Dù tỷ lệ người dùng báo lỗi của Porsche giảm còn 78 so với 84 của năm ngoái, nhưng vị trí số 2 của Porsche đã không được bảo toàn mà rơi xuống vị trí thứ 3. 2. Genesis. Nhánh xe hạng sang của Hyundai không tham gia nghiên cứu năm ngoái, nhưng lại nhanh chóng nổi bật trong danh sách năm nay với điểm số 77 và vị trí thứ 2. Việc tách riêng Genesis khỏi Hyundai là lý do vì sao điểm số của Hyudai năm nay giảm mạnh. 1. Kia. Hai năm liên tiếp Kia đứng đầu danh sách những nhà sản xuất ô tô có chất lượng ban đầu tốt nhất. Điểm số của Kia thậm chí còn cải thiện từ 83 của năm ngoái còn có 72.

