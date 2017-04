Top 5 mẫu xe đáng chú ý nhất tại Triển lãm ô tô New York 2017

Đầu tiên phải kể đến sự góp mặt của chiếc xe Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Xe được trang bị động cơ V-6 6.2lít, hộp số tự động 8 cấp được tăng cường cho trục ổ đĩa phía sau khiến trục sau mạnh mẽ hơn giúp chiếc xe tăng tốc từ 0 - 100km trong vòng 3,5 giây. Thật không ngoa khi Jeep cho rằng chiếc xe của mình là một chiếc xe SUV mạnh nhất và nhanh nhất ở thời điểm hiện tại với 707 mã lực. Cũng tại Triển lãm xe ô tô New York, Nissan đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của chiếc 2017 Nissan GT-R. Thoạt nhìn phiên bản 2017 GT-R Track Edition so với phiên bản Premium sẽ không thấy thay đổi nhiều nhưng Nissan đã thêm một vài hiệu năng khiến chiếc xe trở nên mạnh mẽ hơn. Cung cấp cho người dùng hai lựa chọn sử dụng động cơ V6 3.8lít và V8 3.8lít cho công suất tương đương là 565 mã lực và 600 mã lực, hệ thống treo được điều chỉnh để giảm trọng lượng và tăng độ cứng, thân xe cũng cứng cáp hơn, bánh xe hợp kim 20 inch. Xe có mức giá khởi điểm tại thị trường Mỹ là 129.585 USD. Mercedes tham dự lần này cũng giới thiệu chiếc SUV mới của mình với xuất của một chiếc phản lực. 2018 Mercedes-AMG GLC63 đi kèm với một động cơ V-8 kép 4.0 lít với công suất 469 mã lực. Ngoài ra xe còn trang bị hệ thống lái tự động toàn bộ 4 bánh và hộp số tự động 9 cấp giúp chiếc GLC63 chạy tăng tốc 0-100km/h chỉ trong vòng chưa đầy 4 giây. Mercedes cũng đã nâng cấp hệ thống treo bằng khí nén, khuếch tán phía sau mạnh mẽ hơn. Tại phiên bản GLC63 S có thể cung cấp công suất 503 mã lực. Triển lãm xe New York lại một lần nữa vô cùng sôi động khi chào đón sự trở lại của Lincoln Navigator 2018 với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến thân xe được làm bằng nhôm trọng lượng nhẹ, giúp giảm 90kg so với trước. Ngoài ra, Navigator 2018 trang bị động cơ tăng áp kép V6, cho công suất 450 mã lực, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. không gian cabin của Navigator 2018 được thay đổi hoàn toàn và đưa mẫu xe này lên một tầm cao mới trên thị trường SUV sang trọng. Cuối cùng chiếc xe chúng ta cần đề cập đến là Dodge Challenger SRT Demon 2018 – "Ác quỷ đường phố" với 840 mã lực. Nó có một trong những động cơ V8 mạnh nhất từng được sản xuất. Chỉ mất 9,65 giây hoàn thành đoạn đường 400m với tốc độ 224km/h. Bộ siêu tăng áp của nó lớn hơn chiếc Hellcat với dung tích 2.7 lít, và tăng được tăng 2,9 psi với tổng sức tải 14,5 psi. Redline 6.500 vòng/phút, có máy bơm nhiên liệu hai giai đoạn và ba nguồn hút không khí. Thực sự là một con quái vật mới trên xa lộ.

