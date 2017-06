Toyota Prius C có thêm dòng crossover mới tại Nhật

Prius c còn có tên là Aqua tại thị trường Nhật. Chiếc xe có đèn pha và cản trước được thiết kế lại. Đèn hậu cũng được chỉnh sửa lại. Cản sau cũng được thay đổi, thêm kính hậu và có vẻ ngoài sắc cạnh hơn. La-zăng 15 inch được giữ nguyên, nhưng lốp 175/65 đã được thay thế thành 185/60, hứa hẹn sẽ nâng cao độ ổn định và thoải mái khi lái xe. Về nội thất, một màn hình hiển thị đa thông tin TFT đã trở thành tiêu chuẩn. Các chi tiết trang trí và vật liệu được cải thiện, thêm lựa chọn mới là da tổng hợp trắng. Lần cập nhật này còn giới thiệu dòng xe Crossover mới, bổ sung những yếu tố phù hợp với khách hàng có lối sống năng động như chắn bùn đúc, rầm nóc, lưới tản nhiệt mới và la-zăng 16 inch dành riêng cho mẫu xe này. Khách hàng có thể chọn màu sơn xe từ bảng màu 14 sắc, bao gồm cả màu be mới độc quyền cho dòng Crossover. Prius c tiếp tục sử dụng động cơ hybrid 1NZ-FXE 1.5 lít chu kỳ Atkinson nhưng được cải tiến thêm. Dòng xe mới sẽ bắt đầu được bán ra vào tháng sau.

