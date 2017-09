Trọn bộ ảnh SUV Maserati Levante giá gần 5 tỷ đồng tại Malaysia

Levante có nhiều đặc trưng thiết kế thường gắn với các mẫu Maserati hiện tại, bao gồm lưới tản nhiệt thương hiệu ba cánh quạt và biểu tượng đinh ba 'Saetta' trên cột C. Levante của Malaysia chỉ được trang bị duy nhất động cơ diesel, trong đó bộ động cơ 3.0 lít tăng áp có công suất 275 mã và mô men xoắn 600 Nm. Sức mạnh truyền tới tất cả các bánh xe thông qua hệ thống truyền động 4 bánh và bộ vi sai chống trượt phía sau, cũng như hộp số tự động 8 cấp tốc độ AT8-HP70 từ ZF. Levante tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,9 giây, vận tốc tối đa 230 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu 7.2l/100km theo chu kỳ NEDC. Levante có hệ thống treo với cản Skyhook của thương hiệu, có 4 chế độ lái: Bình thường, Thể thao, Off-road, cộng với Tăng cường Kiểm soát và Hiệu quả - làm thay đổi hành vi của hệ thống lái và hệ thống treo. Levante được trang bị đèn pha bi-xenon (có đèn LED DRL) và la-zăng 18 inch (với lốp 225/60) theo tiêu chuẩn. Chiếc SUV trong ảnh được trang bị với bộ la-zăng Anteo 21 inch lớn hơn, đi cùng lốp Pirelli P Zero 265/40 phía trước và lốp Pirelli P Zero 295/35 phía sau. Ở bên trong nội thất có màn hình cảm ứng 8,4 inch kết hợp với hệ thống thông tin giải trí Maserati Control Plus, có bộ điều khiển xoay và dịch vụ trực tuyến AHA. Ngoài ra còn có bệ bằng da, hệ thống kiểm soát khí hậu hai khu và ghế trước điều chỉnh điện. Khách hàng cũng có thể lựa chọn từ hai gói tùy chọn - Thể thao và Sang trọng - giới thiệu những nét bổ sung thị giác mới cho chiếc SUV. Chiếc xe trên ảnh sử dụng gói thể thao, bổ sung lớp sơn piano màu đen cho lưới tản nhiệt phía trước và các thanh trượt,kẹp phanh màu đỏ, la-zăng đánh bóng bằng máy Nereo 20 inch hoặc Anteo 21 inch nêu trên, cột điều khiển được điều chỉnh bằng điện và vô-lăng thể thao. Mặt khác, gói sang trọng đi kèm với lưới tản nhiệt phía trước bằng kim loại, cửa được chiếu sáng, các bộ phận giảm tốc thấp hơn, la-zăng Zefiro 19 inch, kẹp phanh đen và hệ thống âm thanh Harman Kardon Premium.

