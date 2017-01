Naked bike Triumph Street Triple 2017 có gì để “đấu” Ducati Monster?

Cách đây đúng 10 năm, thế hệ Street Triple đầu tiên đã được Triumph ra mắt và trở thành một trong những mẫu naked bike/streetfighter hạng trung tốt nhất, thừa hưởng "tinh hoa" từ dòng Speed Triple cao cấp hơn nhưng có giá hấp dẫn hơn. Vừa qua, phiên bản Triumph Street Triple 2017 thế hệ mới đã được ra mắt. Trên phiên bản Street Triple 2017, Triumph gần như không thay đổi kiểu dáng đã trở thành "biểu tượng" của chiếc xe, nhưng đã nâng cấp động cơ cùng các công nghệ mới nhất, giống như nhiều đối thủ mới trong phân khúc naked bike hạng trung. Xe sẽ được bán ra với 3 phiên bản là S, R và RS. Về thiết kế, Street Triple 2017 thừa hưởng những thay đổi từ Speed Triple 2017. Trong đó, cặp đèn pha kép đặc trưng của dòng xe đã có thiết kế mới, đi kèm với một hốc hút gió nhỏ phía trên và mặt nạ mới. Trên phiên bản cao cấp nhất Street Triple RS, đèn trước của xe còn có đèn LED ban ngày. Các chi tiết thân xe cũng có sự thay đổi nhẹ so với thế hệ trước. Cả 3 phiên bản Street Triple 2017 vẫn sử dụng cặp mâm đúc 5 cây như thế hệ trước. Tuy nhiên hệ thống phanh có sự khác biệt lớn trên mỗi bản khi bản RS sử dụng heo Brembo M50 cho bánh trước, trong khi bản R và S lần lượt sử dụng heo Brembo M4.32 và Nissin. Cả 2 bản R và S đều có phuộc trước sau Showa, riêng bản RS sử dụng phuộc sau Ohlins STX40 với khả năng điều chỉnh tự do. Một trong những điểm nhấn của Street Triple 2017 là bảng đồng hồ với màn hình màu 5 inch TFT trên các phiên bản R và RS, với đầy đủ các tính năng như báo mức tiêu thụ trung bình, lựa chọn chế độ lái... và điều khiển qua cụm nút trên cùm công tắc. Riêng phiên bản S có bảng đồng hồ cũ của Speed Triple. Đương nhiên, phiên bản RS sẽ được tích hợp nhiều hệ thống nhất với 5 chế độ lái khác nhau sẽ can thiệp vào tay ga, ABS và hệ thống điều khiển lực kéo gồm Road, Rain, Sport, Rider Programmable và Track. Trong khi đó, bản R có 4 chế độ (Rain, Road, Sport và Rider Programmable) và bản S chỉ có 2 chế độ Road/Rain, hệ thống điều khiển lực kéo và không có ly hợp chống khóa bánh. Thay đổi lớn nhất trên Street Triple 2017 là sự xuất hiện của động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng DOHC mới với dung tích 765 cc, được phát triển từ dòng sportbike Daytona và chỉ chia sẻ 10% số chi tiết với động cơ 675 cc cũ. Với hơn 80 chi tiết mới bao gồm tay biên, nòng xi-lanh và trái piston mạ Nikasil, xú-páp chỉnh sửa lại..., động cơ này nhẹ hơn 1,2 kg so với thế hệ trước. Trên phiên bản cao nhất là RS, động cơ này có công suất lên tới 121 mã lực, trong khi bản R mạnh 116 mã lực và bản S chỉ đạt 111 mã lực. Đặc biệt, Triumph còn có riêng một phiên bản Street Triple S với động cơ dung tích 660 cc bị giới hạn ở 47 mã lực dành cho những người có bằng A2 theo tiêu chuẩn châu Âu, Khi đủ điều kiện để có bằng A không giới hạn dung tích và công suất, chiếc xe có thể được mở công suất lên 94 mã lực. Ngoài ra, phiên bản R cũng có thêm tùy chọn chiều cao yên thấp chỉ 780 mm, nhưng đổi lại là phuộc sau Showa ngắn hơn và không có khả năng điều chỉnh độ nảy. Bản RS được trang bị sẵn hệ thống chuyển số nhanh không cần bóp côn quickshifter, với thời gian chuyển số nhanh hơn một tay lái chuyên nghiệp tới 2,5 lần. Hệ thống này là tùy chọn cho 2 phiên bản còn lại. Bộ khung của Street Triple 2017 dựa trên thế hệ cũ, chỉ được thay đổi ở một số pát bắt ốc và có điểm bắt gắp sau mới để giảm độ dồn gắp khi tăng tốc. Gắp sau của xe cũng được thiết kế mới với độ cứng tốt hơn, tăng sự ổn định cho xe ở tốc độ cao. Phiên bản RS sẽ còn được trang bị sẵn lốp thể thao Pirelli Supercorsa SP. Hiện tại, giá bán cho các phiên bản Triumph Street Triple 2017 chưa được công bố. Tuy nhiên, bản RS sẽ được bán ra đầu tiên vào tháng 3 năm nay, nối tiếp đó là bản S và bản R lần lượt vào tháng 4 và tháng 5. Riêng bản S 660 cc hạng A2 sẽ chỉ được bán ra vào tháng 6 tại châu Âu. Đối thủ chính mà chiếc xe hướng tới là Ducati Monster 797.

