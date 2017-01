Bắt 6 đối tượng, thu giữ 11 xe máy trao trả lại cho người dân

Chiều 17/1, CA huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao trả 6 chiếc xe máy cho 6 người bị mất và chuyển 5 chiếc cho công an các huyện Nghĩa Đàn, Con Cuông để tiến hành trao trả cho các nạn nhân. Công an huyện Qùy Hợp làm thủ tục trao trả lại những chiếc xe máy bị mất trộm cho người dân.

Theo đó, qua quá trình sát lực lượng công an huyện Qùy Hợp, Nghệ An xác định trên địa bàn xã Minh Hợp gần đây nổi lên một số đối tượng thường xuyên thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và các huyện lân cận như Nghĩa Đàn, Con Cuông.

Xác định đây không phải là một loại tội phạm mới song hoạt động rất tinh vi và có dấu hiệu hoạt động theo tổ chức. Chuyên án mang bí số 368A được xác lập quyết tâm điều tra làm rõ, truy bắt nhóm tội phạm này.

Qua quá trình điều tra, ngày 10/1/2017, CA huyện Quỳ Hợp đã phá chuyên án 368A tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gồm Vang Văn Hợi (SN 1995) trú tại bản Luộng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu; các đối tượng còn lại ở xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp là Lô Văn Thuận (SN 1997) trú tại bản Công, xã Châu Hồng; Trần Đức Đạt (SN 1994); Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1996); Lê Thanh Hóa (SN 1988) đều trú tại xóm Minh Lợi và đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 1984) trú tại xóm Minh Đình về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm tại các địa bàn như: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Con Cuông với tổng trị giá 150 triệu đồng. Sau khi xác minh, CA huyện Quỳ Hợp đã thu hồi 11 chiếc xe, tiến hành trao trả cho bị hại./.