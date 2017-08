Bắt khẩn cấp đối tượng tông thẳng xe ô tô vào cảnh sát giao thông

Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi “chống người thi hành công vụ”, điều khiển xe ô tô tông thẳng vào CSGT và đâm hư hỏng nhiều xe khác ngày 26/8.

Đối tượng Hoàng Văn Thùy (ảnh Minh Châu - CA tỉnh Quảng Ninh)

Đối tượng là Đoàn Văn Thùy (SN 1989, trú tại xã Hoàng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Vào khoảng 7h30 sáng ngày 26/8, Thùy điều khiển xe ô tô BKS 15A – 33158 vượt quá tốc độ cho phép trên quốc lộ 18A đoạn qua phường Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Sau khi tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1-18, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng không chấp hành mà chạy thẳng với tốc độ cao.

Đến điểm đón chặn trên quốc lộ 10 cũng của tổ tuần tra, Đoàn Văn Thùy tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đồng thời lao thẳng xe ô tô vào cán bộ CSGT.

Cán bộ trên kịp né tránh, ô tô của đối tượng va chạm với xe ô tô BKS 14A-01277 của Đội tuần tra KSGT đang làm nhiệm vụ và xe ô tô BKS 14A-12532 đang tham gia giao thông trên tuyến, khiến ba xe ô tô hư hỏng.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ, CSĐT Công an TP Uông Bí tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.