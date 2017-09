Bắt nghi can chuyên “câu” tài sản trong phòng trọ

Ngày 10/9, cơ quan công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Trịnh Văn Công (30 tuổi, quê Nghệ An), Trần Văn Hải Thiện (27 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/9, công an phường An Phú đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra phòng trọ của đối tượng Thiện và Công (khu phố 4, phường An Phú) phát hiện nhiều điện thoại di động. Ngoài ra, tại nơi ở của hai đối tượng này còn có nhiều giấy tờ cầm cố tài sản.

(Ảnh minh họa: internet)

Ngay sau đó đối tượng được mời về trụ sở làm việc. Tại công an phường, hai nghi can khai đã thực hiện khoảng 10 vụ trộm cắp trên địa bàn phường.

Trước đó, ngày 5/9, thấy chị Nguyễn Thị H. (quê Hà Tĩnh) đang ngủ say trong phòng trọ Thiện và Công đã cạy cửa phòng trọ đột nhập lấy trộm 2 chiếc điện thoại và 1,3 triệu đồng. Ngày hôm trước, Công và Thiện dùng móc bằng kim loại câu hai chiếc điện thoại tại phòng trọ trên địa bàn phường.

Tương tự, rạng sáng sáng 19/8, nhận thấy chị Phan Thị Kim N. (quê Đồng Tháp) đang ngủ say trong phòng trọ, Công và Thiện đã dùng một cái móc bằng nhôm luồn qua khe cửa câu chiếc điện thoại Samsung J7. Sau khi trộm xong điện thoại, bọn chúng đã đem điện thoại đi cầm cố được 3 triệu đồng và chia nhau tiêu xài./.