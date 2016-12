Bắt “người đẹp” với chiêu lừa hàng chục chiếc ô tô

Ngày 24/12, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hàng chục chiếc ô tô mà đối tượng Hằng đã lừa đảo.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 11/2016, Hằng thuê xe ô tô chiếc Honda CRV của một công ty vận tải có trụ sở ở TP.HCM tự lái để phục vụ cho nhu cầu đi lại. Sau đó Hằng sử dụng xe ô tô trên đến tiệm cầm đồ Xuân Yến (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) gặp chủ tiệm để cầm xe ô tô trên với số tiền 700 triệu đồng.

Lúc này, Hằng nói rằng xe ô tô trên là của mình mới mua, đang làm thủ tục sang tên nhưng do cần tiền gấp nên mới đem cầm. Người đẹp này đưa cho anh Xuân bản hợp đồng, giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô. Tất cả giấy tờ đều do Hằng làm giả hết sức tinh vi.

Đến ngày 19/12, Hằng lái chiếc ô tô Toyota Furtuner đi trên một chiếc xe ô tô khác quay lại tiệm cầm đồ chuộc xe Honda CRV để đem đi bán cho khách rồi quay lại trả tiền. Để lấy chiếc xe Honda CRV này Hằng thế chấp chiếc ô tô Toyota cho tiệm cầm đồ cùng giấy tờ đều làm giả với số tiền 790 triệu đồng. Khi đối tượng đang làm thủ tục cầm cố xe để lấy tiền thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Trung tá Đàm Bảo Quân cho biết, với thủ đoạn tương tự Hằng cầm cố được 12 chiếc ô tô khác với số tiền 3 tỷ đồng. Qua lời khai, công an xác định nhiều khả năng “người đẹp” này vẫn còn lừa nhiều người khác. Vì vậy cơ quan CSĐT thông báo ai là nạn nhân của Hằng thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương để làm rõ./.