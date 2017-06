Bắt ô tô khách chở đầy thuốc lá lậu trong đêm

Vào khoảng 3h sáng ngày 27/6, đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Công an xã An Tây tuần tra trên tuyến đường ĐT 744. Thời điểm này lực lượng công an phát hiện bắt giữ xe ô tô khách loại 16 chỗ mang biển số 60B-025.15 đi hướng từ Dầu Tiếng về thị xã Bến Cát có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tang vật thuốc lá lậu.

Khi bị phát hiện công an, tài xế đã tăng ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng tuần tra truy đuổi khoảng 200m thì bắt giữ. Kiểm tra trên xe công an phát hiện 28.500 bao thuốc lá ngoại với các nhãn hiệu Jet, Hero, Craven và Else.

Tại cơ quan công an tài xế khai nhận tên là Bùi Hiếu Thảo (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Theo Thảo khai nhận đang trên đường vận chuyển thuê cho một người đàn ông chưa rõ lại lịch từ cửa khẩu Thơ Mo (tỉnh Long An) về Đồng Nai để tiêu thụ.

Trước đó, Thảo đã vẫn chuyển trót lọt 3 vụ với hàng ngàn bao thuốc lá ngoại./.