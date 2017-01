Bị bắt khi thuê taxi vận chuyển 120 kg pháo đến nơi tiêu thụ

Chiều tối 8/1 thông tin từ phòng điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với C 74 – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án mang bí danh 117P, bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng xe taxi để vận chuyển pháo lậu.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn và tin báo của quần chúng, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép. Phòng PC 46 Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với phòng 2, C 74 – Bộ Công an xác lập chuyên án mang bí số 117P, tổ chức đấu tranh triệt phá.

Tang vật thu được gồm 60 bánh pháo, loại 36 quả, do nước ngoài sản xuất, có tổng trọng lượng khoảng 120 kg.

Sau một thời gian theo dõi, mật phục, khoảng 15h45, ngày 8/1, tại ngã ba đường tránh thành phố Vinh, đoạn đi qua địa phận xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiến xe taxi mang BKS: 37A – 321.03 đang trên đường vận chuyển pháo lậu đi tiêu thụ. Các trinh sát đã bí mật tiếp cận, bắt gọn 2 đối tượng cùng 3 thùng pháo lậu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận tên là: Nguyễn Như Đức (SN 1992, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) và Cao Văn Hạnh (SN 1988, trú tại xóm Tân Hoa, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ./.