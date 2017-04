Bị cắt gần đứt lưỡi, gã đàn ông lừa tìm việc vẫn hiếp dâm cô gái trẻ

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy thi hành lệnh bắt khẩn cấp Chu Thế Quang (SN 1979, Long Thành, tỉnh Đồng Nai), hiện thuê trọ ở ngách 58 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi, sống tại Hà Nội). Ngày 27/3, chị H. đăng tin tìm việc kế toán trên mạng. Đến ngày 4/4, chị H. nhận được điện thoại của Quang, hẹn đến phỏng vấn nhưng chị không đến được do bị ốm.

Sau khi thả nạn nhân, Quang đã vào bệnh viện khâu lưỡi bị nạn nhân cắn gần đứt

Sau một thời gian, trưa 17/4, Quang gọi điện, nhắn tin Zalo hẹn chị H. đến 1 quán cà phê trên đường Lương Thế Vinh để phỏng vấn. Theo hẹn, chiều cùng ngày, chị H. mang hồ sơ đến quán cà phê gặp Quang. Tại đây, Quang nói đang làm chủ thầu xây dựng tại một công trình gần đó, đang có nhu cầu tuyển người quản lý, chấm công cho công nhân. Xem hồ sơ xong, Quang đồng ý tuyển chị và hẹn hôm sau đi làm.

Vào lúc 7h sáng 18/4, Quang nhắn tin hẹn chị H. qua văn phòng công ty ở ngõ 58 Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội (thực tế là nhà trọ của Quang) để làm thủ tục cấp thẻ ra vào công trường.

Khi chị H. đến, Quang dẫn lên phòng trọ tại tầng 3, lừa chị H. ngồi vào bàn máy tính để nhập thông tin, sau đó dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm.

Mặc dù bị nạn nhân chống trả quyết liệt, cắn gần đứt lưỡi nhưng Quang vẫn quyết tâm thực hiện bằng được hành vi bỉ ổi của mình. Quang dùng vũ lực uy hiếp, trói tay chị H. và hiếp nạn nhân.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, Quang tiếp tục dùng dao đe doạ, yêu cầu nạn nhân không được kêu cứu, không được trình báo Công an rồi mới mở cửa cho chị H. lấy xe máy về.

Sau khi trở về, chị H. đã đến cơ quan công an trinh báo về sự việc. Đến 14h cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi khám thương, đồng thời tổ chức lực lượng truy xét, bắt giữ đối tượng. Đến 17h cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Quang khi đối tượng chuẩn bị bỏ trốn vào Đồng Nai./.