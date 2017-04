Công an Hà Nam triệt phá sới bạc được “ngụy trang” tinh vi

Theo đó, rạng sáng 4/4, các tổ công tác của Công an huyện Kim Bảng đã bất ngờ đột kích, bắt quả tang nhóm bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Các con bạc bị lực lượng Công an bắt quả tang.

18 đối tượng bị bắt giữ trú ở huyện Kim Bảng (Hà Nam) và các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên (Hà Nội). Đối tượng tổ chức đánh bạc là Hồ Văn Lượng, (SN 1974) trú tại thôn Dương Cương, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 230 triệu đồng, 5 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 bộ bát đĩa và các quân vị cùng nhiều vật chứng khác.

Đối tượng Hồ Văn Lượng đã bỏ trốn hiện đang bị lực lượng Công tiến hành truy bắt.

Trong thời gian hoạt động, để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng và người dân, các đối thường thuê taxi đến đánh bạc vào đêm khuya.

Địa điểm tổ chức là một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ hẻm có địa hình phức tạp, xung quanh là các nhà dân với tường cao, nhiều ao chuôm. Các đối tượng đến chơi được dẫn đi bằng nhiều con đường khác nhau. Khi sới chuẩn bị vào hoạt động, đội ngũ “chim lợn” được cắt cử canh chừng ở nhiều vị trí để canh chừng lực lượng chức năng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.