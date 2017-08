Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa

Trong phiên tòa diễn ra sáng nay (28/8) xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), trong số 51 bị cáo phải hầu tòa, có 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong đó có bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, quê Đồng Tháp), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ. Trong ảnh, các bị cáo tại phiên tòa sáng 28/8. (Ảnh: Vietnamnet) Trong đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank, bị cáo Hứa Thị Phấn bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố sau khi vụ án được Tòa án Hà Nội trả hồ sơ điều tra bổ sung. Bị cáo Hứa Thị Phấn bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. (Ảnh: Dân Trí) Bị cáo Hứa Thị Phấn ngoài chức danh từng nắm giữ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ, còn được biết đến là người đại diện cho nhóm Phú Mỹ, nhóm cổ đông lớn tại Ngân hàng Đại Tín. Ngân hàng này sau đó được Hứa Thị Phấn nhượng lại cho Phạm Công Danh.(Ảnh: VnExpress) Theo tài liệu tố tụng, các bị cáo Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Trần Văn Bình đã sử dụng tài sản không có thật hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay được 500 tỷ đồng, để Phạm Công Danh sử dụng tiền vay được thanh toán cho các khoản nợ của bị cáo Hứa Thị Phấn sau khi nhượng lại Ngân hàng Đại Tín cho Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh. Trong hành vi này, bị cáo Hứa Thị Phấn giữ vai trò đồng phạm với Hà Văn Thắm.(Ảnh: Zing) Ngày 24/3/2017, Cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp đối với bà Hứa Thị Phấn. Bị cáo Phấn được tại ngoại do đang điều trị tại bệnh viện. Trong ảnh, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại đường Công Lý, quận Thủ Đức (TPHCM) (Ảnh: Dân Trí) Trong suốt quá trình khởi tố bị can, khám xét nhà riêng và nơi làm việc, bà Hứa Thị Phấn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (đường Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, quận 7, TPHCM). Bà Hứa Thị Phấn nhập viện từ ngày 6/3 do chứng hạ huyết áp, đường huyết cao. Trong ảnh, bà Phấn đang nằm viện trong lúc bị khởi tố bị can, khám xét nhà riêng (Ảnh: Dân Trí) Trong đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank, 51 bị cáo bị truy tố các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong 20 ngày (Ảnh: Vietnamnet).

