Diễn biến mới vụ phóng viên phản ánh bị đánh sau khi viết bài

Ngày 4/9, cán bộ công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết; sau khi triệu tập hai đối tượng liên quan đến vụ phóng viên đời sống plus bị hành hung sau khi viết bài, cơ quan công an đã cho hai đối tượng trên được về nhà do đã hoàn tất thủ tục lấy lời khai, viết giấy cam đoan theo quy định.

Phóng viên Duẩn phản ánh bị hành hung sau khi viết bài.

Cán bộ công an quận Tây Hồ nói thêm, hai người trên đã phối hợp để hoàn thành thủ lấy lời khai theo đúng quy trình nên sau đó được cơ quan điều tra cho về nhà. Khi cần thiết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mời các đối tượng liên quan lên để phối hợp phục vụ công tác điều tra.

Do đã hết thời hạn tạm giữ tạm thời, đồng thời quá trình điều tra chưa đủ căn cứ pháp luật nên cơ quan công an xác định chưa có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện cơ quan công an đã đề nghị anh Duẩn đi giám định thương tích để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 1/9, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Tây Hồ nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc phóng viên phản ánh bị hai đối tượng hành hung sau khi rời trụ sở UBND phường Nhật Tân.

Trước đó, theo phản ánh ban đầu, anh Nguyễn Duẩn (phóng viên của chuyên trang Đời Sống Plus thuộc báo Gia Đình Việt Nam) cùng cộng tác viên Ma K. đến đến trụ sở UBND phường Nhật Tân để làm việc liên quan đến phòng khám chữa bệnh không phép trên địa bàn. Sau khi làm việc xong ra về, anh Duẩn và CTV Ma K bị 2 đối tượng lạ mặt đánh ở khu vực gần trụ sở UBND phường Nhật Tân.

Sau khi bị đánh, phóng viên Nguyễn Duẩn đã chạy vào Công an phường Nhật Tân trình bày sự việc với công an phường.

Lãnh đạo Công an phường Nhật Tân cho biết, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã báo lên công an quận Tây Hồ phối hợp điều tra làm rõ.

Được biết, Phóng viên Nguyễn Duẩn là người đã thực hiện loạt bài điều tra liên quan đến cơ sở khám chữa bệnh không phép trên địa bàn. Sau khi bài viết đăng tải, cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra.

Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định./.

