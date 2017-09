Điều tra vụ hàng chục thanh niên đâm chém nhau, chặn đốt ô tô

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hàng chục thanh niên đâm chém nhau, rồi chặn đốt ô tô hiệu Innova bên trong chở đầy hung khí gồm đao, kiếm, tuýp sắt...

Vụ việc xảy ra lúc 21h ngày 3/9, trên tỉnh lộ 636B ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Lúc này có 2 nhóm khoảng 30 đến 40 thanh niên xăm trổ đầy mình, đi hai ô tô cùng nhiều xe máy. Họ mang theo dao, kiếm, ống tuýp sắt lao vào đâm chém nhau.

Xe Innova bị đốt cháy trơ khung tại hiện trường.

Sau 30 phút ẩu đả, một nhóm thanh niên dùng gậy chặn đầu ô tô hiệu Toyota Innova, rồi châm lửa đốt cháy xe. Theo người dân địa phương, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ trong ô tô. Vụ hỗn chiến khiến hai người bị thương phải vào cấp cứu tại Phòng khám Khu vực Phước Hòa, cách hiện trường khoảng 300m. Một thanh niên khác bị bỏng nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Tuy Phước đến hiện trường nhưng chiếc ô tô đã bị lửa thiêu cháy trơ khung. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước tạm giữ 2 thanh niên phục vụ điều tra.

Lực lượng công an xác định chiếc xe ô tô bị đốt cháy mang biển số 77A-02530 do Nguyễn Huy, trú tại phường Nhơn Hoà, thị xã an Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển./.