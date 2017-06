Gã hàng xóm nhiều lần giở trò đồi bại với hai bé gái 11 tuổi

Chiều ngày 28/6, ông Phạm Văn Tú, Trưởng công an xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, Ban công an xã này vừa phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn bắt đối tượng hiếp dâm hai cháu bé trên địa bàn xã.

Theo đó, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân về đối tượng Đặng Công Bình, (SN 1968, quê tỉnh Thanh Hóa) tạm trú trên địa bàn xã này có nhiều biểu hiện nghi vấn của việc hiếp dâm trẻ em, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Ảnh minh họa.



Từ lời khai của các nạn nhân xác định thông tin có cơ sở, Ban công an xã Nghĩa Minh đã báo với công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp bắt giữ đối tượng. Khoảng 10h30’ ngày 28/6, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với công an xã Nghĩa Minh tiến hành bắt giữ Đặng Công Bình khi đang có mặt tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra ban đầu Bình không thừa nhận hành vi hiếp dâm hai cháu bé, nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi và lời khai bị hại, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, ông Bình sống chung như vợ chồng với một phụ nữ nhưng không có hôn thú trong xã và đã có một người con, nạn nhân là hai cháu L.T.T.T (SN 2006) và L.T.Th (SN 2006), đều trú tại xã Nghĩa Minh, sống gần nhà Bình.

Lợi dụng quen biết, lại sống gần nhà đối tượng nên những lúc hai cháu ở một mình, Bình đã ép để quan hệ với hai cháu và dặn không được báo với ai. Theo bị hại thì đối tượng Bình đã 9 lần hiếp dâm cháu T và 2 lần hiếp dâm cháu Th. Hiện cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị bắt tạm giam đối tượng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hiện vụ việc đang được Công an Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật./.