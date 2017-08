Hà Nội: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy

Ngày 28/8, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy đá và hàng chục viên ma túy tổng hợp từ một đối tượng đang vật chuyển để tiêu thụ.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Theo đó, rạng sáng 26/8, tổ công tác C1, D4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) gồm, Thượng úy Nguyễn Văn Biên, Trung sỹ Nguyễn Văn Long và Hạ sỹ Phạm Như Thanh do Trung úy Trần Mạnh Cường chỉ huy, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm An ninh trạt tự tại ngã tư Trạm Trôi (Hoài Đức) đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi đối tượng có 15 túi nhỏ đựng chất nghi ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Bước đầu, đối tượng khai nhận là Lý Xuân Lập (SN 1984 ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội). Số hàng trên được Lập mua về để bán và sử dụng.

Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật đến Công an huyện Hoài Đức để điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật./.

Bắt được hung thủ “xin đểu” không được, đâm chết chủ tiệm thuốc tây VOV.VN - Tối 27/8, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nghi can vụ chủ tiệm thuốc tây bị đâm chết vào chiều cùng ngày. Khởi tố thợ sơn dở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi trong nhà tắm VOV.VN - Cơ quan CSĐT huyện Nam Sách vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thợ sơn Nguyễn Văn Quang về hành vi dâm ô trẻ em. Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong tại nhà riêng Gọi chồng nhưng không thấy trả lời, người vợ vội kiểm tra thì tá hoả cơ thể chồng đã tím tái có dấu hiệu ngưng thở.