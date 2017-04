Hà Tĩnh: Bắt giam Nguyễn Văn Hoá theo điều 258, Bộ luật hình sự

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam chiều nay, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hóa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo điện tử Hà Tĩnh).

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng sự cố môi trường biển, thời gian qua, các đối tượng phản động trong và ngoài nước câu kết với một số đối tượng cực đoan kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia tụ tập đông người, đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hóa đã khai báo thành khẩn về hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước.

Theo đó, từ năm 2014 đến đầu năm 2017 Hóa lập ra một số tài khoản mạng xã hội phát tán các bài viết có nội dung chống đối Nhà nước CHXHCN Việt Nam; trực tiếp tham gia và quay phim, chụp ảnh các sự kiện một số người dân tụ tập, biểu tình, khiếu kiện nhằm kích động người dân gấy rối, gây mất an ninh trật tự./.