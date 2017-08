Khởi tố thợ sơn dở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi trong nhà tắm

Ngày 28/8, trao đổi với chúng tôi, ông Đào Đình Đại - Trưởng Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết: "Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1984) về hành vi dâm ô trẻ em.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Công an huyện có nhận được đơn trình báo về hành vi của Quang đối với bé gái 9 tuổi khi đang làm sơn tại nhà của cháu bé.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30' ngày 23/8, anh T.Đ.T. (SN 1984, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), bắt quả tang đối tượng Quang có hành vi không lành mạnh con gái mình tại phòng tắm tầng 1 của gia đình. Ngay khi phát hiện sự việc, anh T. đã lập tức thông báo tới cơ quan chức năng.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận hành vi phạm tội của mình với cháu H (sinh năm 2008).

Được biết, Quang chưa có tiền án, tiền sự. Ở địa phương Quang đã lập gia đình và có con nhỏ./.

