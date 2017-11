Khởi tố vụ phụ huynh đến tận trường đánh hiệu trưởng nhập viện

Ngày 11/11, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết: Hiện đơn vị đã khởi tố vụ án vụ phụ huynh xông vào trường học đánh học sinh và hiệu trưởng vào ngày 19/10/2017. Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã hoàn tất thủ tục gửi Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đề nghị giám định tỉ lệ thương tích đối với thầy Trần Văn Phú và cháu Trần Văn Quân hai nạn nhân trong vụ việc. Theo kết quả giám định, cháu Quân có tỉ lệ thương tật 0%; thầy Trần Văn Phú có tỷ lệ thương tật 1%.

Trường tiểu học Đỉnh Sơn nơi xảy ra sự việc.

Mặc dù tỉ lệ thương tật của bị hại dưới 11% nhưng xét tính chất hành vi của ông Nguyễn Hữu Hiền là côn đồ, gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người, đánh đập trẻ em; sự việc xảy ra tại trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào ngày 19/10, trong lúc giờ ra chơi, hai em Trần Văn Quân và em Đạt (học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, đã trêu chọc, xô đẩy nhau. Sau đó cả hai em đều có vết xây xước trên mặt và hằn dấu tay ở má.

Ông Nguyễn Hữu Hiền (bố em Đạt) đã đến trường đánh em Quân ngã xuống đất. Chưa dừng lại đó, người đàn ông này còn dùng chân, tay đấm đá liên tục vào người Quân khiến đầu em va vào cửa trường học bị chấn thương.

Thầy Nam, Phó hiệu trưởng nhà trường chạy đến ôm em Quân để can ngăn cũng bị vị phụ huynh này đánh. Nhận tin báo, Công an xã Đỉnh Sơn có mặt kịp thời để giải quyết sự việc. Khi mọi người đang tìm hướng giải quyết thì phụ huynh của em Đạt đã lao tới đánh luôn cả thầy Trần Văn Phú, hiệu trưởng nhà trường khiến thầy bị rách mặt phải vào viện khâu 3 mũi.

Vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ./.