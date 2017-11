Kiểm điểm trách nhiệm 12 người làm oan sai ông Huỳnh Văn Nén

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thành lập tổ công tác thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức Đảng và các Đảng viên có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra oan sai trong vụ án giết bà Lê Thị Bông ở huyện Hàm Tân, khiến ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan hơn 17 năm.

Có 12 đảng viên phải kiểm điểm trách nhiệm.

Ngành công an có: Đại tá Nguyễn Kiến Quốc (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận); Thượng tá Đinh Kỳ Đáp (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh); Thiếu tá Nguyễn Quang Bảng (nguyên điều tra viên); Thiếu tá Nguyễn Hữu Tỉnh (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra Công an Bình Thuận).

Ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Thuận vào ngày 28/11/2015

Ngành kiểm sát có: Bà Nguyễn Thị Hồng Dung (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận); ông Huỳnh Văn Phương (nguyên cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận); ông Đinh Văn Lai (cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận); ông Vũ Hồ Thành (cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận).





Ngành tòa án có: Ông Nguyễn Ngọc Quang (nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận), ông Phan Gia Báu (nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận) và hai hội thẩm nhân dân là ông Phan Tấn Khế và ông Nguyễn Đẩu.

Theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, tổ công tác khẩn trương triển khai kế hoạch kiểm tra, hoàn thành kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan vào cuối năm nay.





Như VOV đã đưa tin, đêm 23/4/1998, bà Lê Thị Bông bị giết tại nhà riêng ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân. Ông Huỳnh Văn Nén bị Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ và khởi tố tội danh giết người. Để thoát án tử, theo mớm cung của điều tra viên, ông Nén tiếp tục khai cùng với nhiều người gia đình bên vợ thực hiện một vụ giết người khác ở địa phương (vụ án vườn điều, nạn nhân là bà Dương Thị Mỹ). Cả hai vụ án đã được cấp có thẩm quyền đình chỉ sau đó. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã bồi thường an soai cho ông Nén và gia đình.

Trong vụ giết bà Lê Thị Bông, hung thủ thực sự là Nguyễn Thọ đã đầu thú. Thọ khai nhận cùng với bạn là Hồ Thanh Việt ra tay hạ sát bà Bông để cướp tài sản. Đồng phạm Việt đã chết. Ngày 26/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên Nguyễn Thọ 20 năm tù giam về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cướp tài sản theo Bộ luật hình sự năm 1985 với tổng mức hình phạt 20 năm tù. Còn vụ án giết bà Dương Thị Mỹ đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ./.