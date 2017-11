Liên tiếp phá 2 chuyên án ma túy, thu 6 bánh heroin

Trưa nay 27/11, tại khu vực tổ 5 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Mường Chà phá thành công chuyên án mang bí số 1117L, bắt giữ đối tượng Vàng A Lầu, sinh năm 1986, trú tại bản Chua Ta B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại chỗ gồm 4 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Vàng A Lầu khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Vàng A Lầu cùng tang vật chuyên án 1117L tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 22/11, tại khu vực chợ Bản Phủ thuộc Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 1117C, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Chiến, sinh năm 1975, trú tại bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Vật chứng thu 2 bánh heroin tổng trọng lượng khoảng 700gam, 1 xe máy và 1 điện thoại. Quá trình bắt giữ, đối tượng Lò Văn Chiến đã chống trả quyết liệt làm một đồng chí trinh sát bị thương.

Hiện các chuyên án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh, mở rộng./.