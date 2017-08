Nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém tới tấp trong quán internet

Theo thông tin ban đầu, mới đây, mạng xã hội facebook vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đang ngồi trong quán internet bị một nhóm đối tượng dùng dao tự chế chém tới tấp.

Nam thanh niên bị nhóm người chém trong quán ineternet. Hình ảnh cắt từ clip.

Nội dung trong clip cho thấy, trong khi một số người đang ngồi chơi trong quán internet thì xuất hiện nhóm người khoảng 6 đối tượng bất ngờ ập vào quán, 3 trong số 6 đối tượng trên tay cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm.

Sau khi vào quán, nhóm đối tượng này yêu cầu những người khác ra ngoài rồi liên tục dồn một một nam thanh niên vào góc của quán internet. Mặc dù nam thanh niên đã van xin nhưng nhóm đối tượng trên vẫn lao vào chém tới tấp sau đó ép nạn nhân ra ngoài để tiếp tục "xử lý".

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Đoạn clip được chính nạn nhân có tên là Nguyễn Văn T. đăng tải.

"Khoảng 4h00 ngày 25/8, T đang ngồi trong quán internet trước cổng cơ sở 2 của trường ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (xã Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên) thì bị nhóm đối tượng cầm theo hung khí lao vào đâm chém.

Ngay sau khi dồn T ra ngoài, nhóm đối tượng tiếp tục hành hung nạn nhân cho đến khi có người đến can ngăn.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết chém trên đầu và tay, chân".

Chia sẻ về vụ việc. Anh T cho biết: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ may mắn được mọi người can thiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện gia đình tôi đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra, giải quyết.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi về vụ việc, Thượng tá Lê Kế Họa - Trưởng Công an huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ việc nhóm đối tượng lao vào quán internet đâm chém nam thanh niên.

Thượng tá Họa cho biết thêm, “ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để tiến hành thu thập thông tin, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra và triệu tập và truy bắt các đối tượng có liên quan”.

Vụ việc đang được Công an huyện Mỹ Hào phối hợp lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định./.

