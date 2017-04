Nghệ An khởi tố vụ đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng ​

VOV.VN - Hôm nay (5/4), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan trong vụ đường dây các độ bóng đá 900 tỷ đồng.