Người cha đâm chết bảo vệ bệnh viện lĩnh án chung thân

Sáng 23/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thái (SN 1976, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội Giết người. Bị cáo Nguyễn Văn Thái tại phiên xét xử ngày 23/11.

Trước đó, Nguyễn Văn Thái cùng người vợ không hôn thú đưa con trai út bị bệnh não úng thủy đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị. Trong thời gian điều trị ở đây, giữa Thái và ông Lô Minh Hương (bảo vệ bệnh viện Nhi Nghệ An) có nảy sinh mâu thuẫn do ông Hương nghi ngờ Thái sử dụng ma túy rồi vứt kim tiêm vào bồn cầu nhà vệ sinh tại khu điều trị.

Ngày 30/6, khi đang ngồi ở cổng bệnh viện, Thái thấy vợ gọi điện thoại yêu cầu vào phòng điều trị gặp bác sĩ trưởng khoa gấp. Thái đoán việc này do ông bảo vệ Lô Minh Hương tác động vì hai người trước đó từng to tiếng.

Thái cầm theo con dao gọt hoa quả, đi tới khu vực nhà xe của bệnh viện, đe dọa ông Hương. Tại đây, hai bên xảy ra to tiếng, Thái lập tức vung dao tấn công bốn nhát khiến ông Hương gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thái bẻ gãy con dao rồi bỏ chạy, tuy nhiên đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó.

Dù được cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Hương đã tử vong sau đó. Tại tòa phiên xét xử, bị cáo Thái thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án chung thân, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 180 triệu đồng./.