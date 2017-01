Những phạm nhân ăn Tết ấm tình người trong trại giam

Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội những ngày này đang tất bật chuẩn bị Tết Nguyên đán 2017 cho hơn 3300 phạm nhân đang thi hành án, đang bị tạm giam, tạm giữ.

Tập trung lo Tết cho phạm nhân

Thượng tá Phạm Chiến Thắng – Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, việc tổ chức cho phạm nhân, can phạm đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ cũng là cách giúp họ sớm hoàn lương. Tết càng ấm áp càng có ý nghĩa trong việc đánh thức nỗi khát khao đoàn tụ gia đình trong những con người lầm lỡ.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng – Phó Giám thị Trại tạm giam số 1.

Dịp Tết Nguyên đán 2017, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác thường trực, ứng trực thường xuyên, đảm bảo tốt an ninh trật tự. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác quản lý buồng giam, quan tâm nắm bắt tâm tý, tư tưởng của phạm nhân, không để bất cứ trường hợp đáng tiếc nào xảy ra, đồng thời xây dựng kế hoạch rà soát can phạm, phạm nhân vô gia cư để đề xuất đơn vị có thêm chế độ đối với họ.

Để tạo không khí ấm cúng, giúp những người đang thi hành án, bị tạm giam, tạm giữ vơi bớt nỗi nhớ nhà, Trại tạm giam đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, cấp phát đồ dùng cá nhân, dọn dẹp vệ sinh, trang trí hội trường; chuẩn bị chu đáo nơi đón tiếp thân nhân phạm nhân đến thăm; tổ chức khám bệnh, chuẩn bị thuốc cho toàn bộ can phạm, phạm nhân trong trại.

Do đặc thù vừa là nơi giam giữ những phạm nhân đã thành án, nơi tạm giữ những can phạm chờ ngày ra tòa nên công tác quản lý, giáo dục cũng gặp phải những khó khăn riêng. Theo thượng tá Phạm Chiến Thắng, công tác quản lý số người tạm giữ, tạm giam rất phức tạp, đặc biệt là số người tạm giữ mới vào trại, đa số phạm tội về ma túy, nghiện, ngáo đá nên khi vào rất hay “vật thuốc”, hoang mang, hay có tâm lý tự thương, tự sát, không chấp hành nội quy, quy định của trại. Ở những buồng tạm giữ đó, Trại thường lắp camera, cán bộ, Ban giám thị cũng như Ban chỉ huy các đội thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn cho công tác tạm giữ, tạm giam.

Hiện trong trại, số tạm giữ phạm tội đặc biệt nghiệm trọng về ma túy, giết người khoảng 300-400 trường hợp. Quản lý số đối tượng này rất nguy hiểm, trong khi hiện nay cơ sở vật chất tại các buồng giam cho đối tượng này rất thiếu. Khắc phục những khó khăn đó, cán bộ, chiến sĩ Trại giam tăng cường công tác quản lý thêm giờ, thêm ca, bố trí những cán bộ có năng lực làm ở những buồng giam này để quản lý những đối tượng phức tạp.

Thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch ăn Tết cho can phạm, phạm nhân theo quy định. Theo đó, số người tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được ăn 5 ngày Tết (1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm mới) với chế độ gấp 5 lần ngày thường. “Đơn vị đã tổ chức mua quà Tết, chế biến lương thực, thực phẩm cho phạm nhân, can phạm làm sao đảm bảo đúng hương vị ngày Tết với đủ các món bánh chưng, gà, giò, miến, canh măng… Hiện ở trại có 6 cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Trại cũng đã trích quỹ đơn vị để mua sữa, tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Nguyên đán. Các cháu cũng được ăn khẩu phần ăn gấp 5 lần ngày thường”, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng tâm sự, Ban Giám thị trại đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, từng bộ phận, từng lực lượng, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc của mình. Do đặc thù công việc nên để đón Tết và bảo vệ Trại vào những ngày Tết, cán bộ quản giáo phải đảm bảo trực 100% quân số. Vào ngày 29 Tết, Trại tổ chức phát quà cho các phạm nhân, đối tượng tạm giam, tạm giữ. Đêm giao thừa, Ban giám thị lại chia nhau đến các phòng chúc Tết, rà soát các phòng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân để tìm cách khuyên giải, động viên họ yên tâm cải tạo, xóa đi mặc cảm tội lỗi của mình.

Tết sum vầy của những phạm nhân được giảm án

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Trại tạm giam số 1 có 101 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Phạm nhân Nguyễn Thị Hiền (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chấp hành án 21 tháng về tội tổ chức đánh bạc. Ghi nhận những cố gắng trong việc chấp hành, cải tạo, sau khi thi hành án 19 tháng, Nguyễn Thị Hiền được giảm tha trước thời hạn đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2017. Nhận quyết định từ cán bộ Trại tạm giam số 1, Hiền lặng người xúc động khi biết mình sắp được trở về đoàn tụ cùng chồng con.

Phạm nhân Nguyễn Thị Hiền (ảnh ngoài bên phải) nhận quyết định giảm tha tù trước thời hạn.

“Vì lầm đường lạc lối mà tôi lâm cảnh tù tội. Nhờ có sự dạy bảo của cán bộ, Ban giám thị trại cũng như sự nỗ lực cải tạo tốt của cá nhân thì tôi mới có ngày hôm nay. Được trở về với gia đình chắc chắn tôi sẽ chịu khó làm ăn để bù đắp lại những gì đã mất ", phạm nhân Nguyễn Thị Hiền xúc động nói.

Thay mặt các phạm nhân được nhận quyết định giảm tha tù thời hạn đợt này, phạm nhân Phạm Minh Hải chấp hành án 11 tháng tù với tội danh chiếm đoạt tài sản bày tỏ niềm hạnh phúc, lòng biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người từng có hành vi vi phạm pháp luật.

Phạm nhân Tuấn gửi lời cảm ơn sự động viên, quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các giám thị, cán bộ quản giáo tạo điều kiện cho phạm nhân ăn năn hối cải, yên tâm lao động, cải tạo, vượt qua quá khứ lầm lỗi để làm lại cuộc đời. “Tôi xin hứa khi trở về với gia đình sẽ chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, thực sự hoàn lương không bao giờ tái phạm, là người có ích cho gia đình và xã hội. Tôi muốn nhắn gửi tới anh, chị, em ở lại Trại tiếp tục chấp hành án phạt tù hãy cố gắng phấn đấu rèn luyện, thi đua lao động, cải tạo tốt để nhận được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước”, phạm nhân Phạm Văn Hải chia sẻ.

Để có được cái Tết đầm ấm, những thành quả cải tạo tốt của phạm nhân, can phạm, cán bộ trại giam phải chịu hi sinh hạnh phúc riêng của mình. Không những thế họ còn phải thực thi nhiệm vụ, quản lý phạm nhân không để xảy ra sự cố hoặc tình trạng trốn trại. Vì thế, với những cán bộ trại giam chuyện họ phải đón Tết trong trại cùng phạm nhân, can phạm đã trở nên quen thuộc.

Một mùa Xuân mới lại về, với những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) lại có thêm những thách thức mới, song các anh, các chị luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, khơi dậy lòng hướng thiện của phạm nhân để họ phấn đấu cải tạo tốt hơn, sớm trở về đoàn viên cùng gia đình./.