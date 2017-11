Nóng 24h: Gã chồng lạnh lùng thừa nhận đánh chết vợ rồi đốt xác

Manh mối lần ra "tác giả" của thi thể cháy đen trong nghĩa trang: Theo Công an Nhân dân, khoảng 6h ngày 12/11, một số người dân đi làm rẫy ngang qua Nghĩa trang xã Phú Riềng thuộc thôn Phú Vinh (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) phát hiện một xác người cháy đen. Trong ảnh, khu vực phát hiện xác nạn nhân. Qua điều tra, Công an phát hiện có nhiều vết máu vương vãi trên đường đi. Từ đầu mối này, đến khoảng 10h ngày 12/11, Công an đã mời đối tượng tình nghi Bùi Thanh Sang về cơ quan làm việc. (Ảnh: Công an Nhân dân) Sau hơn 5 tiếng đấu tranh, ông Sang đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu, nạn nhân chính là vợ ông Sang, bà Trần Thị Mai Hoa, 50 tuổi. Đêm 11/11, sau trận cãi vã, đến khoảng 1h30 ngày 12/11, Sang dùng búa đập trúng vào vùng gáy của bà Hoa, làm bà Hoa gục chết tại chỗ. Trong ảnh, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Dân Việt) Để che giấu hành vi của mình, ngay trong đêm, Sang lấy chiếu và áo mưa bó xác vợ rồi dùng xe gắn máy chở đến Nghĩa trang Phú Riềng, thuộc thôn Phú Vinh đốt nhằm phi tang. Sau nhiều lần tẩm xăng đốt vẫn không cháy hết, đến tờ mờ sáng, sợ bị phát hiện nên Sang để mặc xác vợ tại nghĩa trang.(Ảnh: Công Lý) Tòa yêu cầu điều tra bổ sung vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Ngày 14/11, Hội đồng xét xử sơ thẩm xét xử 2 bị cáo trong vụ án điều khiển sà lan đâm sập cầu Ghềnh đã tuyên trả hồ sơ vụ án, điều tra bổ sung. Cụ thể, Hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ việc giám định lại giá trị của cầu Ghềnh để làm căn cứ bồi thường thiệt hại, làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị thương trong vụ sập cầu. Trong ảnh, luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung bởi tòa không triệu tập người tham gia giám định thiệt hại để giải thích kết luận giám định. Chuẩn bị khởi tố vụ nổ lớn ở Thái Nguyên: Chiều 14/11, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án nổ lớn ở Thành phố Thái Nguyên khiến một người tử vong về hành vi "Giết người" và "Sử dụng vật liệu nổ trái phép". Trong ảnh, hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Thanh niên tử vong bất thường trong rừng: Sáng 14/11, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra tra nguyên nhân cái chết bất thường của một thanh niên trong rừng huyện Ea Súp. Nạn nhân tên Lê Văn Tài (SN 1989, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp), được phát hiện tử vong trong rừng thuộc tiểu khu 267, xã Ea Bung (huyện Ea Súp). Khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện đầu đạn trong người nạn nhân. Trong ảnh, đầu đạn phát hiện trong thi thể nạn nhân (Ảnh: Vietnamnet) Đôi nam nữ tử vong trong khách sạn ở TP HCM: Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận 11. Hai người tử vong là ông T.T.N. (SN 1968, ngụ quận 3) và chị L.T.V. (SN 1987, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM). Trong ảnh, khách sạn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an TPHCM)

