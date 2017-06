Nóng trong ngày: Thu thêm súng tại nhà kẻ bắn chết người vì ghen

1. Vụ nam thanh niên dừng đèn đỏ bị bắn chết ở Khánh Hòa: Ngày 25/6, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, trong buổi khám xét khẩn cấp nhà riêng của Huỳnh Út Việt (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), kẻ bắn tình địch giữa đường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu thêm được một khẩu súng bắn đạn hơi cồn cũng do Việt tự chế tạo. Trong ảnh: Nghi phạm Việt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 2. Lĩnh án 6 năm tù về tội mua bán người: TAND thành phố Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thảo (tên gọi khác là Linh), SN 1972, quê ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, sinh sống tại tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc và tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người. (Ảnh minh họa) 3. Người tạt axit người tình trốn truy nã 24 năm vừa nhận án 2 năm tù: 24 năm trước, sau khi cự cãi kịch liệt về chuyện tình cảm, bà Đặng Thị Đậm (Sn 1957, ngụ Vĩnh Long) ra ngoài rót nửa can axit ra ca rồi đem tạt thẳng vào mặt ông S. sau đó bỏ trốn. Ông S. được người dân đưa đi cấp cứu và bị mù hoàn toàn hai mắt, tỷ lệ thương tật 97%. 4. Bắt đối tượng buôn bán ma túy phục vụ khắp miền Bắc: Trước đó, phòng PC47, Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chyển đi các tỉnh thành phố khác của miền Bắc tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây đều là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an, ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau. 5. Gã dượng dụ dỗ giao cấu với cháu vợ đến có thai: Khoảng tháng 11/2016, mẹ vợ của Sơn Tài (39 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)bị tai biến nằm một chỗ tại nhà riêng ở TP.Sóc Trăng nên con cái trong nhà thay nhau chăm sóc. Vào khoảng thời gian này, Tài thấy cháu vợ là em T. (15 tuổi, sinh sống cùng bà ngoại) dễ thương nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc cha mẹ T. đi làm, Tài nhiều lần dụ dỗ T. cho quan hệ tình dục rồi cho tiền để em không nói ra sự việc. 6. Nghi vấn về các chứng cứ buộc tội Hoa hậu Phương Nga: Trong hai ngày diễn ra phiên xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi) về cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng, toà dành nhiều thời gian thẩm vấn về một số tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án. 7. Nhà sư trộm chuông đồng bán mua ma túy đá: Ngày 13/6, do không có tiền phục vụ cho các cơn nghiện, nhà sư trụ trì tên Nguyễn Văn Bằng, 45 tuổi, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương đã lấy trộm chuông đồng của chùa đi bán lấy 10 triệu đồng để tiêu xài. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ được chiếc chuông đồng trên trả lại nhà chùa./.

1. Vụ nam thanh niên dừng đèn đỏ bị bắn chết ở Khánh Hòa: Ngày 25/6, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, trong buổi khám xét khẩn cấp nhà riêng của Huỳnh Út Việt (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), kẻ bắn tình địch giữa đường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu thêm được một khẩu súng bắn đạn hơi cồn cũng do Việt tự chế tạo. Trong ảnh: Nghi phạm Việt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Ngày 25/6, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, trong buổi khám xét khẩn cấp nhà riêng của Huỳnh Út Việt (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), kẻ bắn tình địch giữa đường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu thêm được một khẩu súng bắn đạn hơi cồn cũng do Việt tự chế tạo. Trong ảnh: Nghi phạm Việt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 2. Lĩnh án 6 năm tù về tội mua bán người: TAND thành phố Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thảo (tên gọi khác là Linh), SN 1972, quê ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, sinh sống tại tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc và tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người. (Ảnh minh họa) TAND thành phố Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thảo (tên gọi khác là Linh), SN 1972, quê ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, sinh sống tại tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc và tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người. (Ảnh minh họa) 3. Người tạt axit người tình trốn truy nã 24 năm vừa nhận án 2 năm tù: 24 năm trước, sau khi cự cãi kịch liệt về chuyện tình cảm, bà Đặng Thị Đậm (Sn 1957, ngụ Vĩnh Long) ra ngoài rót nửa can axit ra ca rồi đem tạt thẳng vào mặt ông S. sau đó bỏ trốn. Ông S. được người dân đưa đi cấp cứu và bị mù hoàn toàn hai mắt, tỷ lệ thương tật 97%. 24 năm trước, sau khi cự cãi kịch liệt về chuyện tình cảm, bà Đặng Thị Đậm (Sn 1957, ngụ Vĩnh Long) ra ngoài rót nửa can axit ra ca rồi đem tạt thẳng vào mặt ông S. sau đó bỏ trốn. Ông S. được người dân đưa đi cấp cứu và bị mù hoàn toàn hai mắt, tỷ lệ thương tật 97%. 4. Bắt đối tượng buôn bán ma túy phục vụ khắp miền Bắc: Trước đó, phòng PC47, Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chyển đi các tỉnh thành phố khác của miền Bắc tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây đều là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an, ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau. Trước đó, phòng PC47, Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chyển đi các tỉnh thành phố khác của miền Bắc tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây đều là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an, ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau. 5. Gã dượng dụ dỗ giao cấu với cháu vợ đến có thai: Khoảng tháng 11/2016, mẹ vợ của Sơn Tài (39 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)bị tai biến nằm một chỗ tại nhà riêng ở TP.Sóc Trăng nên con cái trong nhà thay nhau chăm sóc. Vào khoảng thời gian này, Tài thấy cháu vợ là em T. (15 tuổi, sinh sống cùng bà ngoại) dễ thương nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc cha mẹ T. đi làm, Tài nhiều lần dụ dỗ T. cho quan hệ tình dục rồi cho tiền để em không nói ra sự việc. Khoảng tháng 11/2016, mẹ vợ của Sơn Tài (39 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)bị tai biến nằm một chỗ tại nhà riêng ở TP.Sóc Trăng nên con cái trong nhà thay nhau chăm sóc. Vào khoảng thời gian này, Tài thấy cháu vợ là em T. (15 tuổi, sinh sống cùng bà ngoại) dễ thương nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc cha mẹ T. đi làm, Tài nhiều lần dụ dỗ T. cho quan hệ tình dục rồi cho tiền để em không nói ra sự việc. 6. Nghi vấn về các chứng cứ buộc tội Hoa hậu Phương Nga: Trong hai ngày diễn ra phiên xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi) về cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng, toà dành nhiều thời gian thẩm vấn về một số tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án.

Trong hai ngày diễn ra phiên xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi) về cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng, toà dành nhiều thời gian thẩm vấn về một số tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án. 7. Nhà sư trộm chuông đồng bán mua ma túy đá: Ngày 13/6, do không có tiền phục vụ cho các cơn nghiện, nhà sư trụ trì tên Nguyễn Văn Bằng, 45 tuổi, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương đã lấy trộm chuông đồng của chùa đi bán lấy 10 triệu đồng để tiêu xài. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ được chiếc chuông đồng trên trả lại nhà chùa./. Ngày 13/6, do không có tiền phục vụ cho các cơn nghiện, nhà sư trụ trì tên Nguyễn Văn Bằng, 45 tuổi, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương đã lấy trộm chuông đồng của chùa đi bán lấy 10 triệu đồng để tiêu xài. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ được chiếc chuông đồng trên trả lại nhà chùa./.