Phá liên tiếp 6 chuyên án ma túy từ Lào vào Việt Nam

Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vừa phá thành công liên tiếp 6 chuyên án ma túy mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. 7 đối tượng bị bắt giữ với số thuốc phiện thu giữ gần 5.000 gram.

2 đối tượng Lầu A Páo và Hạng Thị Cờ cùng tang vật (Chuyên án 917R)

Đối tượng Chang A Thào cùng tang vật (Chuyên án 917T)

Vào khoảng 4 giờ sáng nay 11/9, tại khu vực bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Công an huyện Mường Nhé phối hợp với đồn Công an xã Mường Toong, tổ công an tăng cường xã Mường Toong, huyện Mường Nhé đồng thời tiến hành phá 6 chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Các chuyên án và đối tượng bị bắt gồm: chuyên án 917T, bắt quả tang đối tượng Chang A Thào, sinh năm 1980, thường trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, tang vật thu giữ 1.500 gam thuốc phiện; chuyên án 917R, bắt quả tang 2 đối tượng: Lầu A Páo, sinh năm 1978 và Hạng Thị Cờ, sinh năm 1992, cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Huổi Cấu, xã Nậm Vì, tang vật thu 1.400 gam thuốc phiện; chuyên án 917M, bắt quả tang Lầu Thị Cài, sinh năm 1987, thường trú tại bản Huổi Cấu, xã Nậm Vì, tang vật thu 818,7 gam thuốc phiện;

Chuyên án 917N, bắt quả tang Lầu Thị Vang, sinh năm 1987, thường trú tại bản Nậm Sả, xã Mường Toong, tang vật thu 366,17 gam thuốc phiện; chuyên án 917H, bắt quả tang đối tượng Chang A Giàng, sinh năm 1974, thường trú tại bản Tá Phì Chà, xã Chung Chải, tang vật thu 317,3 gam thuốc phiện; chuyên án 917Q, bắt quả tang đối tượng Tráng Thị Tùng, sinh năm 1977, bản Nậm Vì, xã Chung Chải, tang vật thu 319,3 gam thuốc phiện.

