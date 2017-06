Phát hiện loại ma túy mới lần đầu xuất hiện tại thành phố Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng và lãnh đạo huyện Tiên Lãng vừa biểu dương, trao thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng phá thành công chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện Tiên Lãng hưởng ứng “Tháng cao điểm phòng chống ma túy” và “Ngày Thế giới và toàn dân phòng chống ma túy 26/6”. Đối tượng Trần Hà Phương tại cơ quan chức năng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6, lực lượng chức năng nhận được nguồn tin có nhiều đối tượng thường xuyên đi về huyện Tiên Lãng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Bọn chúng liên tục thay đổi quy luật thời gian và địa điểm hoạt động để tránh sự phát hiện, kiểm soát của lực lượng công an.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an thành phố biểu dương ban chuyên án.

Căn cứ vào các tài liệu trinh sát thu thập được, vào hồi 15h45' ngày 13/6, Ban chuyên án tổ chức bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trần Hà Phương (SN 1990) và đối tượng Nguyễn Quốc Cường (SN 1988) cùng ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân). Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tang vật gồm 1 túi nilon bên trong chứa 30 viên nén ma túy tổng hợp màu xanh có trọng lượng 12,315g. Đây là một loại ma túy mới lần đầu xuất hiện tại thành phố Hải Phòng.

Tang vật bị thu giữ.

Hiện Ban chuyên án Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.