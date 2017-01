Trung tướng Lê Đông Phong: Công an sẽ nghiên cứu tham gia mạng xã hội

Sáng 4/1, Công an TPHCM đã có buổi thông tin với báo chí về tình hình an ninh trật tự của thành phố năm 2016 và triển khai công tác năm 2017, trong đó có việc đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong phát biểu tại buổi họp báo.

Năm qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra trên 5.000 vụ phạm pháp, giảm gần 800 vụ. 8 loại án nguy hiểm, phức tạp trước đây, như: Hiếp dâm, giao cấu trẻ em, cướp, cướp giật tài sản, trộm tài sản, giết người, cố ý gây thương tích được kéo giảm rõ rệt.

Tỷ lệ phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 91%, các loại án cướp giật, trộm cắp khám phá tăng gần 3% so với năm 2015.

Theo trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM, mặc dù công tác đấu tranh, kéo giảm tội năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng chưa bền vững.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM đặt ra nhiều giải pháp, trong đó có việc thực hiện đề án đánh giá toàn diện, củng cố, kiện toàn lực lượng Cảnh sát khu vực; Tập trung tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thành phố, nhất là hội nghị cấp cao APEC 2017; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng công an; Nghiên cứu tham gia mạng xã hội để phục vụ công tác nghiệp vụ của Công an thành phố.

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, năm 2015, nhờ mạng xã hội Công an thành phố đã có thêm những thông tin diễn biến từ cuộc sống thực tế hàng ngày và có những xử lý kịp thời. Điều đó phản ảnh tích cực của mạng xã hội, đồng thời Công an thành phố cũng phải có trách nhiệm cầu thị lắng nghe và xử lý chính xác./.