Truy đuổi “cẩu tặc” một người bị đánh trọng thương

Sáng 5/9, thông tin từ ông Đinh Văn Lân - Trưởng công an xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Công an xã nhận được đơn trình báo của người thân anh Nguyễn Văn Thất về việc nghi ngờ anh này bị các đối tượng bắt trộm chó đánh đập bị thương nặng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Anh Thất đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 1/9, chị Hoa vợ anh Nguyễn Văn Thất (SN 1972, trú xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 2 đối tượng đi trên một xe gắn máy câu trộm chó của gia đình. Nghe tiếng tri hô của vợ, anh Thất vội chạy ra lấy xe máy đuổi theo 2 tên “cẩu tặc”.

Khoảng 30 phút sau, người thân anh Thất nhận được thông tin anh Thất bị thương nặng nằm gục bên đường vắng đoạn chạy qua cánh đồng thuộc xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ. Do chấn thương sọ não, đa chấn thương anh Thất được người thân đưa ra Bệnh viện Đã khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh Thất cho biết: “Trên người anh ấy bị rất nhiều vết thương, đặc biệt là phần đầu bị dập cả trước và sau, anh ấy bị thương nặng như vậy tôi nghĩ là do bị các đối tượng bắt trộm chó đánh đập. Gia đình tôi đã làm đơn trình báo cơ quan công an, giờ chỉ mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ”.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Thất rất khó khăn, vợ chồng quanh năm làm ruộng, ngoài mẹ già yếu vợ chồng anh hiện đang nuôi 2 con nhỏ ăn học (một cháu 7 tuổi, một cháu 6 tuổi). Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ./.

Bị đánh vì trộm chó: Một trong hai nghi can trộm chó nhiễm HIV VOV.VN -1 trong 2 đối tượng nghi trộm chó có kết quả dương tính với HIV nên những người tham gia đánh hội đồng có nguy cơ bị phơi nhiễm.