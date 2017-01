Thượng tá Công an đưa lời khuyên phòng thân khi gặp đối tượng ngáo đá

Trong mục "Nhận diện tội phạm" thuộc chương trình "An ninh toàn cảnh" phát sóng trên kênh An ninh TV mới đây, thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an Thành phố Hà Nội đã đưa ra những lời khuyên thiết thực nhất cho người dân, khi gặp những đối tượng ngáo đá.

Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ, ma túy đá khiến người ta mất hết khả năng nhận biết hành vi, vì vậy cực kỳ nguy hiểm. Ông khuyên, với những trường hợp này, người dân cần hết sức bình tĩnh, không nên có biểu hiện gì, mà nên lảng tráng ra, cắt cử người lên thuyết phục để họ không làm gì nguy hiểm cho xã hội đồng thời báo công an.

Đối tượng bị ngáo đá uy hiếp người thân (Hình ảnh diễn viên minh họa cho chuyên mục). Ảnh: An ninh TV

Nếu người ngáo xông vào nhà, người dân cần bình tĩnh, chỉ dùng những lời thuyết phục, tỏ ra là người thân để đối tượng đồng cảm, bớt hung hăng, tránh nguy hiểm cho chính mình trước mắt. Nếu đối tượng là người thân tấn công thì phải dùng lời lẽ tình cảm, ruột thịt để thuyết phục giúp đối tượng đi qua cơn hung đồ.

Thượng tá Trịnh Kim Vân.

Còn với trường hợp bỗng dưng đang đi đường gặp đối tượng ngáo đá xông ra chặn đường, khi đó, lời khuyên của thượng tá Trịnh Kim Vân là mọi người hãy tắt máy, gạt chân chống xe và... chạy khỏi thoát thân trước đã. Nếu đủ khả năng để chống trả lại đối tượng mới nên dừng lại để khống chế đối tượng không gây nguy hiểm cho người khác./.