Vụ bẻ trộm kính hàng loạt ô tô: Công ty tiêu thụ của gian có bị xử lý?

Trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) rạng sáng 16/11 vừa mật phục bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Hảo (SN 1988, ngụ 40/7 đường Cao Bá Quát, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang thực hiện hành vi bẻ trộm kính một ô tô trên địa bàn quận Cái Răng.

Trong ảnh, đối tượng Hảo (đeo khẩu trang) được dẫn giải đến cửa hàng của Công ty Diệp Minh Trí để làm rõ làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong vụ việc này, hành vi của đối tượng Hảo đã rõ. Còn Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí có bị xem xét trách nhiệm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hay không, luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo BLHS hiện hành, hiện chỉ có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, chưa thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân do BLHS 2015 phải đến ngày 1/1/2018 mới có hiệu lực. Như vậy, trong trường hợp này chỉ có thể xem xét trách nhiệm của đối tượng trực tiếp giao dịch mua bán với đối tượng Hảo.

Mặt khác, theo luật sư Vũ Ngọc Chi, trong trường hợp, nếu kết quả khám xét của cơ quan chức năng tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí - nơi đối tượng Hảo khai đã bán lại số kính ô tô trộm được, cho thấy số tang vật mua từ Hảo không còn, hoặc còn lại không đáng bao nhiêu, thì cũng chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm của đối tượng tiêu thụ. Theo quy định của BLHS, đối tượng trộm cắp bị xem xét trách nhiệm khi tang vật có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên.

Theo luật sư Vũ Ngọc Chi, tài sản do người khác phạm tội mà có được hiểu là tài sản do người phạm tội có được trực tiếp từ việc thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: tài sản chiếm đoạt được, tham ô, nhận hối lộ…) hoặc do người phạm tội có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có được trực tiếp từ việc họ thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: xe máy có được từ việc dùng tiền tham ô để mua) (quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011).

Khoản 2 Thông tư này cũng giải thích rõ khái niệm “tiêu thụ tài sản” trong quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại Điều 250 BLHS, là một trong các hành vi: mua, bán, thuê, cho thuê, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký gửi, cho, tặng, nhận tài sản hoặc giúp cho việc thực hiện các hành vi đó.

Như vậy, theo luật sư Vũ Ngọc Chi, theo lời khai của đối tượng Hảo được các phương tiện truyền thông trích dẫn, hành vi mua bán của cá nhân giao dịch mua bán với Hảo đã đủ điều kiện thỏa mãn yếu tố hành vi khách quan của tội danh này.

Ngoài ra, khi cơ quan điều ra làm rõ vụ việc, đối chiếu theo các quy định của pháp luật còn có thể làm rõ về yếu tố thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn để xem xét định khung tăng nặng để truy tố theo luật định.

Khi xét xử, tùy tính chất mức độ mà người phạm tội còn có thể bị áp dụng thêm hình phạt phụ là phạt tiền từ 3 triệu đến 30 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Còn theo luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh), trong vụ việc này, cơ quan điều tra cần làm rõ xem có sự bàn bạc, xúi giục giữa đối tượng mua số kính ô tô Hào trộm được hay không. Nếu có sự bàn bạc, xúi giục Hảo trộm cắp, đối tượng đó có dấu hiệu đồng phạm với Hảo về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138 BLHS. Nếu chỉ mua lại khi Hảo mang đến bán, thì đối tượng có dấu hiệu của tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 250 BLHS. Mức hình phạt đối với cả hai tội phụ thuộc vào giá trị số kính ô tô do Hảo trộm cắp được. Theo quy định của BLHS, tội "Trộm cắp tài sản" có mức hình phạt cao hơn so với tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"./.