Vụ thiếu tá CSGT bị xe tải cán chết:Tài xế xe tải đối diện mức án nào?

Liên quan đến vụ “Thiếu tá CSGT hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1”, chiều 17/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Thông (SN 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thiếu tá bị cán tử vong là anh Lê Quang Minh (SN 1976, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Trần Mạnh Thông (Ảnh: ANTV)

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Giám đốc Công ty Luật IPIC Goup - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, đối với trường hợp này thì tại Điều 257 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) có quy định như sau: “1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Phạm tội nhiều lần; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm”.

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng phân tích, trong trường hợp này, nếu tài xế xe tải biết thiếu tá Minh bám vào xe của mình và tiếp tục ra hiệu dừng xe mà vẫn cố tình cho xe chạy tiếp thì đây sẽ là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của mình và dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng là thiếu tá Minh bị trượt ngã, bị xe tải cán chết.

Nếu vậy thì hành vi vi phạm của tài xế xe tải có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh chống người thi hành công vụ và gây hậu quả nghiêm trọng. “Với tội danh này, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 257 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) tài xế xe tải sẽ phải đối diện với hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm theo quy định của pháp luật” – luật sư Hùng cho biết.

Trước đó, theo báo cáo, vào lúc 19h15 ngày 15/4, tại Trạm thu phí Cầu Đồng Nai (phường An Bình, TP Biên Hòa), Tổ tuần tra kiểm soát của PC67 đang làm nhiệm vụ tại đây đã ra hiệu lệnh dừng xe tải BS 60C-107.62 đang lưu thông theo hướng Đồng Nai - TPHCM nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh và chạy tiếp. Khi đến khu vực trước gác chắn trạm thu phí, thiếu tá Minh đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại.

Tuy nhiên tài xế lúc này đã tranh cãi với thiếu tá Minh rồi bỏ lên xe chạy tiếp. Lúc này, thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái của xe tải tiếp tục yêu cầu tài xế chấp hành thì bị trượt ngã và bị bánh sau của xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau một ngày, tài xế đến cơ quan công an đầu thú./.