Vụ sai phạm đền bù dự án thủy điện Sơn La: Bắt 17 cán bộ liên quan

Cuối giờ chiều 19/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức buổi họp thông báo chính thức về kết quả điều tra ban đầu vụ án: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La.

Bà Mai Thu Hương, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Sơn La chủ trì buổi họp. Tham dự còn có đại diện Công an tỉnh, các ngành chức năng và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.





Tại buổi họp, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết: Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La. Cơ quan an ninh điều tra đã xác định một số đối tượng có sai phạm với các hành vi: Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi sai phạm của từng đối tượng ở các khâu: đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng qui định... gây thiệt hại cho nhà nước. Các sai phạm tập trung trong thời gian từ tháng 4/2014 đến 3/2015.

Ngày 15/11/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng và ra lệnh bắt tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can. Trong số này có Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Trong 3 ngày 16, 17 và 18/11, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 14 bị can; Tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang khẩn trương thụ lý, giải quyết theo qui định của pháp luật.

Buổi họp thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương

Nhà máy thủy điện Sơn La được Trung ương quyết định giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy năm 2003, khởi công năm 2004. Công trình được khánh thành vào năm 2012, với công suất lắp máy 2.400 MW. Để xây dựng công trình Thủy điện Sơn La 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phải di chuyển hơn 20 nghìn hộ dân, trong đó tỉnh Sơn La hơn 12.500 hộ.

Tỉnh Sơn La đã tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt; đã hoàn thành di chuyển dân ra khỏi vùng ngập vào tháng 4/2010 góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thi công, tích nước, vận hành nhà máy hoạt động.

Danh sách các bị can bị khởi tố về tội cố ý làm trái các qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng gồm:

1.Trương Tuấn Dũng: sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mường La, nguyên Chủ tịch Hội đồng hỗ trợ bồi thường tái định cư huyện Mường La, Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Sơn La.

2. Phan Tiến Diện, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mường La, nguyên Chủ tịch Hội đồng hỗ trợ bồi thường tái định cư huyện Mường La, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

3. Phan Đức Chính, sinh năm 1961, nguyên Trưởng ban quản lý Dự án Di dân tái định cư huyện Mường La, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mường La.

4. Phan Xuân Khoa 1974, Phó ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Mường La.

5. Trần Mạnh Trì, sinh năm 1977, Phó ban quản lý dự án di dân Tái định cư huyện Mường La.

6. Mai Văn Quang, sinh năm 1973, Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.

7. Bùi Văn Tân, sinh năm 1979, Tổ trưởng tổ đo đạc phòng kỹ thuật thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.

8. Vũ Hồng Giang, sinh năm 1984, nhóm trưởng Tổ đo đạc thuộc Công ty Tư vấn và đo đạc Bảo Bình

9. Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1970, Phó phòng kỹ thuật Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.

10. Lê Quang Duy, sinh năm 1986, cán bộ tổ thẩm định, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mường La.

11. Ngô Xuân Vân, sinh năm 1964, chuyên viên tổ thẩm định phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La.

12. Tòng Văn Thành, 1979, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện ML, Bí thư xã Chiềng Hoa, huyện Mường La.

Các bị can bị khởi tố Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm:

1. Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La. Hiện áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Sòi Ngọc Hùng: Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.

3. Đỗ Tiến Đồng: Giám đốc trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

4. Cà Văn Tỉnh, nguyên cán bộ địa chính xã Tạ Bú, hiện là Chỉ huy trưởng Ban chỉ Quân sự xã Tạ Bú, huyện Mường La./.

Hai Phó giám đốc Sở ở Sơn La bị bắt tại phòng làm việc VOV.VN - Hai Phó giám đốc Sở ở Sơn La cùng một số cán bộ bị bắt để điều tra về các vi phạm liên quan đến công tác đền bù, di dân tái định cư thủy điện Sơn La. 27 đối tượng trong vụ đánh bạc ở Sơn La lĩnh án Từ ngày 16-17/1, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 27 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.