Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay (11/9), Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định tiến hành khoanh vùng đối tượng, xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão.

Hiện trường rừng tự nhiên bị tàn phá.

Theo đó, Công an huyện An Lão phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã An Hưng khám nghiệm hiện trường, giám định diện tích rừng bị phá. Sau khi có kết quả giám định, cơ quan chức năng sẽ tập trung khoanh vùng đối tượng để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án.

Như Đài TNVN đã thông tin, thời gian qua trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định xảy ra vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 43ha rừng tự nhiên bị tàn phá trái phép thuộc địa bàn xã An Hưng. Khu vực rừng bị phá thuộc tiểu khu 1, xã An Hưng, địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện An Lão, Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định và huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng Kiểm lâm tiến hành điều tra tại hiện trường

Đây là vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức. Vì thế UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo lực lượng Công an nhanh chóng điều tra khởi tố vụ án. Đại tá Trần Văn Trai, Trưởng Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết: "Hiện tại đang phối hợp với Kiểm lâm, với địa phương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, thực hiện công tác giám định sau đó sẽ tiến hành các bước theo quy định. Về phía lực lượng công an hết sức cố gắng, bằng mọi cách tìm ra đối tượng để xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10 theo chỉ đạo của Thủ tướng"./.

