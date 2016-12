ẢNH: Giai đoạn 2 khốc liệt của cuộc tấn công giải phóng Mosul khỏi IS

Thành viên nhóm chiến binh PMF bắn về phía phiến quân IS ở phía tây thành phố Mosul, Iraq. Đây là giai đoạn 2 của cuộc chiến giành lại Mosul. Trận chiến Mosul ở vào thế giằng co trong gần 1 tháng. Ảnh chụp hôm 29/12. Lực lượng quân sự Iraq ẩn nấp trong cuộc đụng độ với chiến binh IS ở phía bắc Mosul. Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm được 1/4 thành trì chính cuối cùng của IS ở Iraq. Lực lượng giải phóng đã mở thêm 2 mặt trận nữa bên trong Mosul, vây ép IS từ nhiều hướng, hạn chế khả năng tuyển binh của IS. Việc Mosul thất thủ nhiều khả năng sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng của IS muốn thống trị hàng triệu con người trong “Vương quốc Hồi giáo”. Quân đội Iraq tập kết ở phía bắc Mosul trong lúc diễn ra chiến sự với IS. Quân nhân Iraq bắn về phía lính IS. Trực thăng của không quân Iraq bắn tên lửa trong một cuộc giao tranh với IS ở phía bắc Mosul. Một quân nhân Iraq đứng trên xe quân sự. Khói bốc lên từ khu vực giao tranh với IS. Quân nhân Iraq nạp lại đạn. Một binh sĩ Iraq cầu nguyện trong thời gian chiến sự ở phía bắc Mosul. Những người phải di tản khỏi Mosul cầm cờ trắng./.

