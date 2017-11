Ảnh: Trận chiến khốc liệt với chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Benghazi

Binh sĩ của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) chiếm lĩnh vị trí ở quận Khreibish, thành phố Benghazi trong cuộc đối đầu với phe đối lập. Bên cạnh họ là man-nơ-canh. Lính LNA đứng bên xe tăng và bắn B-41 về phía vị trí đối phương. Lính LNA đưa một đồng đội bị thương ra khỏi nơi nguy hiểm. Xe tăng của LNA khạc lửa. Trận chiến Benghazi diễn ra giữa một bên là LNA và Pháp với một bên là “Hội đồng Cách mạng Benghazi Shura” và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tay súng LNA giơ tay ra hiệu cho đồng đội. Cuộc chiến diễn ra giữa tầng trên và tầng dưới, nhà này sang nhà kia. Tường nhà đầy những vết đạn. Lính LNA chạy đến nơi ẩn nấp mới trong lúc giao tranh với các chiến binh Hồi giáo. Anh lính này có vẻ đang hứng chí vì bắn trúng đích. Một khẩu súng máy với băng đạn dài. Lính LNA cầm một khẩu tiểu liên AK gắn thêm một tay nắm phía trước. Tình báo đối ngoại Pháp và đặc nhiệm quân đội Pháp tích cực hỗ trợ cho LNA. Người lính LNA bị thương đang được đồng đội dìu đi. Một tay băng bó nhưng vẫn cầm súng chiến đấu. Vừa vác súng B-41 vừa di chuyển thật nhanh. Một tay súng khác của LNA đang siết cò khẩu súng máy trong tay. Một lính LNA đang hét to với đồng đội, trong lúc chiến sự diễn ra ở Benghazi vào hôm 9/11. Một lính LNA khác bị thương và đang được khiêng đi. Tình hình Libya nói chung liên tục bất ổn kể từ sau khi Mỹ hỗ trợ các lực lượng đối lập Libya lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi. Hiện nay Libya đang trở thành miền đất thánh mới cho IS sau khi tổ chức này thất bại thảm hại ở Iraq và Syria. Trong ảnh là một lính LNA bị thương ở tay./.

