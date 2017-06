Cận cảnh bệnh viện dã chiến của phe đối lập Syria ở Raqqa

Khuôn mặt đăm chiêu của một chiến binh trong khi chờ đợi các bác sĩ điều trị cho một đồng đội của mình. Một tay súng bị trúng đạn từ súng bắn tỉa của IS đang lăn lộn trên sàn bệnh viện. Một tay súng của phe đối lập SDF hét lên vì đau đớn trong khi đồng đội của anh đang được điều trị ở phía trong. Một chiến binh của lực lượng SDF nằm lăn ra sàn nhà sau khi vừa được điều trị xong. Một chiến binh trúng đạn pháo của IS nằm sấp mặt xuống đường ngay bên ngoài bệnh viện dã chiến. Hai người đồng đội của anh cũng bị thương do trúng đạn pháo đang nằm chờ được chữa trị. Gần đó, một chiến binh bị thương cũng đang chờ đến lượt mình. Một tay súng khác gục lên súng nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi do bị trúng đạn pháo nhưng vẫn chưa được chữa trị./.

Khuôn mặt đăm chiêu của một chiến binh trong khi chờ đợi các bác sĩ điều trị cho một đồng đội của mình. Một tay súng bị trúng đạn từ súng bắn tỉa của IS đang lăn lộn trên sàn bệnh viện. Một tay súng của phe đối lập SDF hét lên vì đau đớn trong khi đồng đội của anh đang được điều trị ở phía trong. Một chiến binh của lực lượng SDF nằm lăn ra sàn nhà sau khi vừa được điều trị xong. Một chiến binh trúng đạn pháo của IS nằm sấp mặt xuống đường ngay bên ngoài bệnh viện dã chiến. Hai người đồng đội của anh cũng bị thương do trúng đạn pháo đang nằm chờ được chữa trị. Gần đó, một chiến binh bị thương cũng đang chờ đến lượt mình. Một tay súng khác gục lên súng nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi do bị trúng đạn pháo nhưng vẫn chưa được chữa trị./.