Cận cảnh các binh sỹ của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria trong chiến đấu

Các thành viên của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ bên chiếc xe tăng đỗ ở khu vực do chính phủ kiểm soát ở Jobar, ngoại ô Damascus. (Ảnh: Reuters) Năm 2013, khi cho phép tuyển mộ phụ nữ vào quân đội, Tổng thống Syria Al-Assad đặt tên lữ đoàn các nữ chiến binh đầu tiên là “Sư tử cái Quốc phòng”. Đơn vị này thực hiện các nhiệm vụ an ninh trong vai trò là một phần của Lực lượng Quốc phòng (NDF). (Ảnh: Reuters) Các binh sĩ của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ giữ vững vị trí chiến đấu trong một hoạt động diễn ra ở Jobar. (Ảnh: Reuters) Những nữ chiến binh Syria tại khu vực Đông Ghouta. (Ảnh: Tân Hoa xã) Một nữ chiến binh nạp đạn súng hạng nặng trong cuộc chiến ở Jobar. (Ảnh: Reuters) Các nữ chiến binh Syria trong thành phần Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ tiến về một tòa nhà nơi đặt căn cứ chiến đấu tại khu vực đường ranh giới ở Đông Ghouta, bên ngoài Damascus. (Ảnh: Barcroft) Một thành viên của tiểu đoàn trong trận giao tranh ác liệt ở Đông Ghouta. (Ảnh: Tân Hoa xã) Nữ chiến binh Syria trong vị trí chiến đấu. (Ảnh: Tân Hoa xã) Giây phút nghỉ ngơi của những nữ binh sỹ Syria ngay trên một chiếc xe tăng. (Ảnh: Reuters) Bữa ăn nhanh của các binh sĩ Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria. (Ảnh: Reuters) Nữ binh sĩ Syria bịt tai khi đồng đội cô chuẩn bị khai hỏa. (Ảnh: Reuters) Các thành viên của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ mang theo vũ khí và đồ đạc chuẩn bị vào một xe bọc thép để di chuyển ra tiền tuyến. (Ảnh: Reuters) Những nữ binh sỹ Syria tỏ ra không hề thua kém so với các đồng nghiệp nam. (Ảnh: Reuters) Nữ binh sĩ tập trung cao độ nhằm bắn trúng kẻ thù. (Ảnh: Reuters)

