Chiến sự khốc liệt tại Syria qua góc nhìn của 2 nhà báo Nga

Một nữ chiến binh tình nguyện thuộc Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc di chuyển dọc các cao điểm chiếm lược tại Palmyra ngày 24/3/2016. Quân Chính phủ tấn công vào các vị trí của phiến quân tại Aleppo vào tháng 11/2006. Quân Chính phủ Syria chiếm được lá cờ đầu tiên của IS tại thành phố cổ Palmyra ngày 26/3/2016. Xe tăng T-55 của quân Chính phủ Syria di chuyển trên tuyến đường nối Aleppo và Raqqa vào tháng 10/2015. Quân Chính phủ Syria chiếm một khu phức hợp quân sự ở khu vực Miền Nam Aleppo hồi tháng 9/2016. Hệ thống phóng rocket đa nòng BM-30 Smerch tấn công vị trí của phiến quân tại Palmyra vào tháng 2/2016. Quân Chính phủ Syria sử dụng pháo 120mm tấn công vào các vị trí của IS ở Aleppo vào tháng 11/2016. Quân Chính phủ Syria tấn công các vị trí của phiến quân ở phía Nam Aleppo vào tháng 8/2016. Người thân của các nạn nhân than khóc sau vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thành phố Homs vào ngày 12/12/2015. Một chiến binh quân Chính phủ Syria tại một trạm kiểm soát tại quận Al Hamidiyah ở thành phố Homs ngày 12/12/2015. Quân Chính phủ Syria tấn công vào vị trí của phiến quân al-Nusra tại khu vực miền Đông Aleppo vào ngày 2/10/2016. Hai binh sĩ Syria tại một khu vực đã được giải phóng tại miền Đông Aleppo ngày 13/12/2016.

