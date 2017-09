Chùm ảnh: Ngày tàn của IS ở Marawi (Philippines) đang điểm?

Binh sĩ Philippines cùng xe bọc thép tiến về cây cầu Mapandi ngày 30/8, sau 100 ngày giao tranh ác liệt với lực lượng Maute, nhóm phiến quân trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các binh sĩ Philippines đứng trước những ngôi nhà bị hư hại ở Marawi, nơi có khoảng 30-40 tay súng trung thành với IS đang bám trụ. Binh sỹ Philippines hành quân về phía cầu Mapandi. Các ngôi nhà ở Marawi bị hư hại nặng nề sau 100 ngày giao tranh giữa quân đội với phiến quân. Tổng thống Duterte lý giải cuộc chiến kéo dài quá lâu là do chính phủ muốn đảm bảo an toàn cho các con tin, và họ không thể ném bom vào một nhà thờ Hồi giáo - nơi các thủ lĩnh phiến quân đang trú ẩn. Ông Romeo Brawner, chỉ huy phó Lực lượng Đặc nhiệm ở Marawi cho biết, các khu vực phiến quân kiểm soát đang thu hẹp dần, và có dấu hiệu cho thấy chúng đã suy yếu do thiếu lương thực, đạn dược. Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Đại tướng Eduardo Ano ngày 30/8 cho biết, anh em thủ lĩnh nhóm khủng bố Maute là Omarkhayam và Abdullah Maute cùng “tiểu vương” tự xưng Isnilon Hapilon của nhóm Abu Sayyaf đang bị mắc kẹt trong một khu vực 500 km2 ở Marawi. Cờ trắng đầu hàng được treo trên cửa sổ một ngôi nhà trống trơn ở Marawi. Một binh sĩ Philippines tuần tra trong thành phố hôm 1/7. Chiến sự khu vực phía Nam đảo Mindanao đã buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Trong ảnh là bà Linda, 62 tuổi, cùng một số người dân khác ngồi trên xe quân sự sau khi được giải cứu khỏi vùng chiến sự hôm 1/7. Binh sĩ Philippines đứng trong một ngôi nhà ở Marawi ngày 1/7. Một binh sĩ Philippines sử dụng ống nhòm quan sát tình hình. Cảnh sát Philippines vừa lục soát một ngôi nhà để truy lùng các tay súng khủng bố ở Marawi hôm 29/6. Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Đại tướng Eduardo Ano cho biết phiến quân Maute đã mất nhiều vị trí phòng thủ trong tuần qua, quan trọng nhất là trụ sở cảnh sát và nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thành phố. Chiếc xe tải chở các binh sĩ Philippines tới vùng chiến sự hôm 28/6. Cảnh sát Philippines kiểm tra bên trong một ngôi nhà hôm 29/6. Nhiều thi thể được cho là vẫn còn nằm rải rác trong đống đổ nát của thành phố này. Cảnh sát Philippines đánh dấu ngôi nhà vừa được lục soát hôm 29/6. Thống kê của chính phủ cho thấy gần 800 người đã thiệt mạng gồm 133 lính và cảnh sát, 45 thường dân và khoảng 617 tên phiến quân. Binh sỹ bị thương được trực thăng đưa tới bệnh viện. Ít nhất 3 binh sỹ đã thiệt mạng trong khi 52 người khác bị thương trong cuộc giao tranh ngày 31/8 giữa quân đội chính phủ và các phiến quân tại thành phố Marawi. Máy bay Philippines ném bom trong cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố ngày 27/6. Một em bé mới sinh được sơ tán khỏi vùng chiến sự. Ước tính số thường dân bị mắc kẹt trong khu vực chiến sự là hơn 2.000 người, mặc dù nhà chức trách tuyên bố 1.728 thường dân đã được giải cứu. Hội Chữ Thập Đỏ cho biết họ đang điều tra về 179 trường hợp mất tích. Khói lửa bốc lên tại một địa điểm ở Marawi sau cuộc không kích của quân đội Philippines ngày 19/6. Có thông tin cho rằng, nhóm phiến quân nổi dậy vẫn nhận được sự hỗ trợ từ người dân địa phương. Binh sỹ lục soát một người đàn ông không chịu rời khỏi nhà. Cựu nghị sĩ Rodolfo Biazon, người từng giữ chức tham mưu trong quân đội, cho rằng sau khi chiếm lại được thành phố Marawi, chính phủ cần bớt chú trọng vào giải pháp quân sự và cố gắng tập trung vào các biện pháp dân vận, coi đó là chiến lược nền tảng cốt lõi. Chữ viết IS trên tường. Lo ngại tăng cao khi chiến sự kéo dài, cho thấy hệ tư tưởng cực đoan của IS có thể đã bén rễ sâu rộng ở miền Nam hơn dự đoán từ trước./.

