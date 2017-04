Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS

Một tay súng của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bên xác của một chiếc máy bay ở sân bay quân sự Tabqa, Raqqa, Syria sau khi IS rút chạy khỏi sân bay này. Thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) lục soát bên trong một tòa nhà bị hư hỏng nặng sau giao tranh ở sân bay quân sự Tabqa. Xác những chiếc máy bay quân sự tại sân bay Tabqa. Một chiếc máy bay bị phá hủy, không còn khả năng cất cánh tại sân bay quân sự Tabqa. Phần đuôi của một chiếc máy bay chiến đấu nằm “chỏng chơ” ở sân bay Tabqa. Những mảnh vỡ còn lại của một chiếc máy bay chiến đấu. Một chiến binh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) lục soát bên trong một công trình xây dựng tại sân bay Tabqa. IS chiếm sân bay quân sự Tabqa từ tháng 8/2014 và bị đánh đuổi khỏi đây hồi tháng 3 vừa qua. Sân bay Tabqa cũng chính là nơi IS đã tiến hành thảm sát khoảng 200 binh sỹ chính phủ Syria. Sân bay Tabqa nằm ở khu vực phía Đông Raqqa.

