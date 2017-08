Hình ảnh đạn khói ngút trời trong cuộc chiến bao vây IS tại Tal Afar

Khói lửa ngùn ngụt bốc lên trong cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF chống lại IS ở Tal Afar. Binh sĩ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF tháo dỡ cờ của IS tại những khu vực mà họ chiếm được quyền kiểm soát từ tay chúng. Binh sĩ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF tiến lại gần một khu vực vừa xảy ra giao tranh ác liệt. Lực lượng dân quân PMF ra dấu ăn mừng chiến thắng sau khi dập tắt được sức kháng cự của IS trong một trận đánh ở Tal Afar. Xe thiết giáp của quân đội Iraq yểm trợ cho lực lượng dân quân PMF tiến sâu vào Tal Afar. Binh sĩ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF tại một khu vực mà họ vừa giành được quyền kiểm soát từ tay IS. Một chiếc xe thiết giáp của Lực lượng Chống Khủng bố Iraq bị hư hại nặng trong cuộc giao tranh với IS tại Tal Afar. Binh sĩ Lực lượng Chống Khủng bố Iraq ẩn náu chờ thời cơ tấn công IS ở Tal Afar. Xe thiết giáp của quân đội Iraq yểm trợ cho lực lượng dân quân PMF chiến đấu chống IS ở khu vực ngoại ô Tal Afar. Khói lửa bốc lên dữ dội trong một đợt giao tranh giữa quân đội Iraq và IS trên đường phố Tal Afar. Nhóm binh sĩ thuộc lực lượng dân quân PMF theo dõi trận chiến ác liệt từ phía xa. Binh sĩ Iraq và lực lượng dân quân PMF chờ đợi khói lửa lắng xuống để bắt đầu một cuộc chiến mới với IS. http://streaming.vov.vn/2017_08_28/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/Iraq_1.mp4

Khói lửa ngùn ngụt bốc lên trong cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF chống lại IS ở Tal Afar. Binh sĩ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF tháo dỡ cờ của IS tại những khu vực mà họ chiếm được quyền kiểm soát từ tay chúng. Binh sĩ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF tiến lại gần một khu vực vừa xảy ra giao tranh ác liệt. Lực lượng dân quân PMF ra dấu ăn mừng chiến thắng sau khi dập tắt được sức kháng cự của IS trong một trận đánh ở Tal Afar. Xe thiết giáp của quân đội Iraq yểm trợ cho lực lượng dân quân PMF tiến sâu vào Tal Afar. Binh sĩ Iraq cùng lực lượng dân quân PMF tại một khu vực mà họ vừa giành được quyền kiểm soát từ tay IS. Một chiếc xe thiết giáp của Lực lượng Chống Khủng bố Iraq bị hư hại nặng trong cuộc giao tranh với IS tại Tal Afar. Binh sĩ Lực lượng Chống Khủng bố Iraq ẩn náu chờ thời cơ tấn công IS ở Tal Afar. Xe thiết giáp của quân đội Iraq yểm trợ cho lực lượng dân quân PMF chiến đấu chống IS ở khu vực ngoại ô Tal Afar. Khói lửa bốc lên dữ dội trong một đợt giao tranh giữa quân đội Iraq và IS trên đường phố Tal Afar. Nhóm binh sĩ thuộc lực lượng dân quân PMF theo dõi trận chiến ác liệt từ phía xa. Binh sĩ Iraq và lực lượng dân quân PMF chờ đợi khói lửa lắng xuống để bắt đầu một cuộc chiến mới với IS.