Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc

Kênh CNN của Mỹ dẫn nguồn tin thân cận cho biết, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, các tàu chiến của Mỹ đã phóng 50 quả tên lửa hành trình Tomahawk.

Ảnh minh họa tên lửa Tomahawk phóng đi từ chiến hạm. Nguồn: Hải quân Mỹ.

Các tên lửa được phóng đi từ 2 tàu khu trục của Mỹ có trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đang ở trên Địa Trung Hải là tàu USS Ross và USS Porter. Các quả tên lửa nhắm vào căn cứ không quân của chính phủ Syria ở Shayrat ở Homs.

Trước đó cùng ngày, ông Trump cũng đã chia sẻ với báo giới Mỹ rằng “điều gì đó nên xảy ra” đối với Tổng thống Bashar al-Assad sau vụ tấn công hóa học ở Syria mà phía Mỹ cho rằng chính quyền của ông Assad phải chịu trách nhiệm.

“Tôi nghĩ rằng những gì xảy ra ở Syria là sự sỉ nhục đối với nhân loại. Ông ta (Assad) ở đó và tôi đoán ông ta đang điều khiển mọi thứ, vì thế cần phải làm một điều gì đó” - ông Trump nói với các phóng viên khi đang trên chiếc chuyên cơ Không Lực Một.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis được cho là đã trình lên ông Trump các phương án đối phó và cả những hậu quả có thể xảy ra trong trường hợp thúc đẩy hành động quân sự.