10 cơ quan tình báo hùng mạnh nhất thế giới

Tại Pakistan, cơ quan tình báo ISI của nước này có tầm ảnh hưởng ngang hàng quân đội. ISI được cho là đã từng gây khó khăn đáng kể cho Liên Xô ở chiến trường Afghanistan. Ảnh: Getty. Cơ quan tình báo RAW của Ấn Độ thiên về đối ngoại. Trọng tâm của nó là các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Pakistan. RAW có vai trò trong sự ra đời của Bangladesh và bảo đảm độ bí mật tuyệt đối cho các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ. Ảnh: rediff. Cơ quan tình báo Mossad của Israel là một trong các lực lượng tình báo sành sỏi nhất thế giới về nghiệp vụ. Mossad được cho là một cột trụ quan trọng cho sự tồn tại của nhà nước Israel. Ảnh: idfblog. Khỏi phải nói, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã khét tiếng từ lâu. CIA đóng vai trò trọng yếu trong việc duy trì vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên tổ chức này cũng gặp không ít thất bại. Ảnh: vosizneias. MI6 là cơ quan tình báo đối ngoại Anh. Đây là một trong các cơ quan tình báo ra đời sớm nhất thế giới. MI6 có vai trò quan trọng đối với Anh quốc trong 2 cuộc Thế chiến. Ảnh: wikimedia. Cơ quan tình báo quân sự Nga GRU được cho là người kế tục xứng đáng của cơ quan tình báo lừng danh KGB. Ảnh: wordpress. Bộ An ninh Quốc gia là cơ quan tình báo chính (cả đối nội và đối ngoại) của Trung Quốc. Bộ này thành lập vào năm 1983, có trụ sở tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP. BND, thành lập năm 1956, là cơ quan tình báo của Đức, thuộc đẳng cấp số 1 thế giới. Hệ thống theo dõi của BND thuộc dạng “vô đối”. BND được cho là có thế mạnh ở địa bàn Trung Đông và châu Mỹ Latin. Ảnh: sott. Tổng cục An ninh Đối ngoại (DGSE) của Pháp được thành lập vào năm 1982. Cơ quan này có ngân sách lớn, với 5.000 nhân viên. DGSE giúp Pháp đối trọng với các nguy cơ khủng bố và tổ chức IS. Ảnh: irishtimes. Cơ quan Tính báo Mật Australia (ASIS) nằm trong top các cơ quan mật vụ hàng đầu. Độ bí mật của ASIS cao đến mức mà trong nhiều năm liền, nhân viên chính quyền Australia không hay biết về tổ chức này. Ảnh: Getty./.

Tại Pakistan, cơ quan tình báo ISI của nước này có tầm ảnh hưởng ngang hàng quân đội. ISI được cho là đã từng gây khó khăn đáng kể cho Liên Xô ở chiến trường Afghanistan. Ảnh: Getty. Cơ quan tình báo RAW của Ấn Độ thiên về đối ngoại. Trọng tâm của nó là các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Pakistan. RAW có vai trò trong sự ra đời của Bangladesh và bảo đảm độ bí mật tuyệt đối cho các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ. Ảnh: rediff. Cơ quan tình báo Mossad của Israel là một trong các lực lượng tình báo sành sỏi nhất thế giới về nghiệp vụ. Mossad được cho là một cột trụ quan trọng cho sự tồn tại của nhà nước Israel. Ảnh: idfblog. Khỏi phải nói, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã khét tiếng từ lâu. CIA đóng vai trò trọng yếu trong việc duy trì vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên tổ chức này cũng gặp không ít thất bại. Ảnh: vosizneias. MI6 là cơ quan tình báo đối ngoại Anh. Đây là một trong các cơ quan tình báo ra đời sớm nhất thế giới. MI6 có vai trò quan trọng đối với Anh quốc trong 2 cuộc Thế chiến. Ảnh: wikimedia. Cơ quan tình báo quân sự Nga GRU được cho là người kế tục xứng đáng của cơ quan tình báo lừng danh KGB. Ảnh: wordpress. Bộ An ninh Quốc gia là cơ quan tình báo chính (cả đối nội và đối ngoại) của Trung Quốc. Bộ này thành lập vào năm 1983, có trụ sở tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP. BND thuộc dạng “vô đối”. BND được cho là có thế mạnh ở địa bàn Trung Đông và châu Mỹ Latin. Ảnh: sott. BND, thành lập năm 1956, là cơ quan tình báo của Đức, thuộc đẳng cấp số 1 thế giới. Hệ thống theo dõi củathuộc dạng “vô đối”. BND được cho là có thế mạnh ở địa bàn Trung Đông và châu Mỹ Latin. Ảnh: sott. tổ chức IS. Ảnh: irishtimes. Tổng cục An ninh Đối ngoại (DGSE) của Pháp được thành lập vào năm 1982. Cơ quan này có ngân sách lớn, với 5.000 nhân viên. DGSE giúp Pháp đối trọng với các nguy cơ khủng bố và. Ảnh: irishtimes. Cơ quan Tính báo Mật Australia (ASIS) nằm trong top các cơ quan mật vụ hàng đầu. Độ bí mật của ASIS cao đến mức mà trong nhiều năm liền, nhân viên chính quyền Australia không hay biết về tổ chức này. Ảnh: Getty./.