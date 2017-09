Đột phá trong cuộc chiến chống IS của chính phủ Syria

Cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đang bước vào giai đoạn quyết định khi quân đội Syria mới đây đã chọc thủng vòng vây của IS tại khu vực phía Đông tỉnh Deir al-Zour. Xe tăng quân đội Syria. Ảnh: voiceofpeopletoday.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường tại Deir al-Zour cho thấy, đây là trận đánh dữ dội nhất, không hề thua kém cuộc tiến công giải phóng thành Aleppo khi nhóm Nhà nước Hồi giáo sử dụng một lượng lớn các xe bom tự sát để phản công ngăn chặn quân đội Syria. Bởi thất bại tại Deir al-Zour đồng nghĩa với việc nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ sớm sụp đổ tại Iraq và Syria.

Thượng tướng Sergei Surovikin, Tư lệnh trưởng lực lượng quân sự Nga ở Syria cho biết, hôm 7/9 các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), trong nỗ lực đẩy lùi cuộc tiến công của quân đội Syria vào Deir al-Zour đã sử dụng ít nhất 50 xe đánh bom tự sát.

Theo tướng Surovikin, quân đội Syria phá hủy 28 trong số 50 xe đánh bom tự sát trong cuộc tấn công này.

Tướng Surovikin không nói rõ số lượng các xe bom tự sát mà không quân Nga đã tiêu diệt, nhưng các máy bay trực thăng chiến đấu Nga hủy diệt tất cả những xe cơ giới nào tiến về hướng các lực lượng vũ trang Syria.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 40 phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có nhiều thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga ở gần thành phố Deir al-Zour.

Theo tuyên bố của bộ trên, vụ oanh kích diễn ra khi các thủ lĩnh khủng bố đang họp bàn về cuộc tấn công của quân đội Syria tại đồn chỉ huy ở gần Deir al-Zour.

Bốn thủ lĩnh quyền lực có Gulmurod Khalimov, "Bộ trưởng Chiến tranh" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Abu Muhammad as-Simali, phụ trách các vấn đề tài chính và điều chuyển các đối tượng mới được tuyển mộ đến các cơ sở huấn luyện của IS đã bị tiêu diệt.

Không quân Nga tiêu diệt Bộ trưởng Chiến tranh IS và 39 tay súng VOV.VN - Chiến dịch không kích mới của quân đội Nga đã tiêu diệt 40 tay súng IS, bao gồm cả Bộ trưởng Chiến tranh IS.

Mặc dù các lực lượng vũ trang Syria đã nỗ lực tiêu diệt xe đánh bom tự sát, nhưng một số xe cũng lọt qua được lưới hỏa lực phòng ngự, gây thương vong cho các lực lượng vũ trang Syria.

Trước đó, ngày 5/9, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt dọc theo những con đường sa mạc kéo dài về phía Đông tỉnh Deir al-Zour, quân đội Syria cũng đã phá vỡ vòng vây của nhóm Nhà nước Hồi giáo tại căn cứ có tên Lữ đoàn 137, sau đó di chuyển tới các khu phố lân cận của tỉnh này. Chiến thắng bước đầu này đang tạo đà cho chính phủ Syria tăng cường chiến dịch giành quyền kiểm soát toàn tỉnh Deir al-Zour.

Đây có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy các thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ sớm sụp đổ tại Iraq và Syria. Deir al-Zour là tỉnh lớn nhất miền Đông Syria và là một trong những tỉnh có diện tích lớn chịu sự kiểm soát của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Sau 3 năm vây hãm, nhóm Nhà nước Hồi giáo giờ đây đã thất bại trong việc kiểm soát hoàn toàn tỉnh Deir al-Zour.

Ông Sattam al-Dandal, quan chức Hội đồng Nhân dân tỉnh Deir al-Zour cho biết: "Cuộc chiến của Deir al-Zour là một trận chiến quyết định của quân đội Syria. Cảm ơn họ đã phá vỡ vòng vây của nhóm Nhà nước Hồi giáo đối với người dân Deir al-Zour, một cuộc vây hãm ngột ngạt trong 3 năm. Điều này sẽ là tiền đề để cho quân đội Syria giải phóng thành phố cuối cùng tại tỉnh Deir al-Zour”.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy, quân đội Syria mới chỉ mở được hành lang tiếp vận cho Deir al-Zour, nhưng chưa mở thông được tuyến đường quốc lộ M20 (tuyến đường chiến lược dẫn vào thành phố). Nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng chưa hết hy vọng tấn chiếm lại những địa bàn đã mất, tiếp tục sử dụng thường xuyên vũ khí “xe đánh bom tự sát” để đẩy lùi quân đội Syria.

Tuy vậy, chiến thắng bước đầu tại Deir al-Zour đã góp phần vào một loạt thành công về quân sự và chính trị của chính quyền Tổng thống Syria al-Assad trong những tháng gần đây, đồng thời cũng giúp tăng cường nỗ lực của chính phủ Syria trong việc giành sự ủng hộ của người dân trong khu vực./.